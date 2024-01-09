Комедия «Холоп 2» заработала в прокате больше 2,5 млрд рублей

По данным сайта ЕАИС, комедийный российский фильм «Холоп 2» заработал в прокате 2,6 млрд рублей. Лента очень активно собирает кассу и, кажется, не планирует сбавлять обороты.

«Холоп 2» — продолжение успешного фильма «Холоп». Сиквел рассказывает, как бывший мажор Гриша после событий оригинальной картины изменился и начал творить добро. В какой-то момент он встречает избалованную Катю, которая внезапно обнаруживает себя в другом времени и социальном статусе. Ей предстоит пройти тот же путь, что и самому Грише.