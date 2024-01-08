Фильм «Феррари» с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус выйдет в онлайне 23 января

Биографический фильм «Феррари» об основателе одноимённой автокомпании Энцо Феррари совсем скоро доберётся до цифрового релиза — с 23 января лента Майкла Манна станет доступна в онлайн-кинотеатрах.

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Несмотря на достойный актёрский состав (Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлин Вудли и Патрик Демпси) и неплохие оценки обозревателей, лента провалилась в мировом прокате.

Фильм собрал всего $ 20 млн при бюджете около $ 80 млн. В России «Феррари» заработал чуть более 200 млн рублей, несмотря на наличие официального проката — картину посмотрели 430 тысяч зрителей.