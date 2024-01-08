Топ-6 фильмов для продления новогоднего настроения

Новогодние каникулы — не только волшебная зимняя пора для детей, но и время насладиться долгожданным отдыхом взрослым. Мы с онлайн-кинотеатром KION собрали фильмы и сериалы, способные скрасить прохладное январское утро и холодный вечер.

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«Тайный Санта» (2022, реж. Александр Бабаев)

Света (Зоя Бербер) работает юристом в большой компании, у нее постоянные мелкие конфликты с боссом Максимом (Роман Курцын), не увольняющим сотрудницу за ее ценные качества. Свете уже давно нравится ее коллега Стас (Борис Дергачев), и она решает на Новый год признаться ему в своих чувствах. Она просит коллегу подарить мужчине через Тайного Санту романтическую поездку на двоих, но в итоге ее сюрприз попадает в руки к Максиму.

«Приключения Паддингтона» (2014, реж. Пол Кинг)

Один из лучших фильмов для семейного просмотра. Маленький медвежонок родился в джунглях Перу, его воспитали любящие дядя и тетя. После сильного землетрясения малыша отправляют в Англию, где по рассказам живет тот самый человек, научивший медведей говорить. В итоге, пушистое создание оказывается совсем одно на железнодорожной станции Паддингтон, где его находит семейство Браун, обещающее всячески помочь в нелегком путешествии.

«Анатомия падения» (2023, реж. Жюстин Трие)

Напряженная судебная драма, получившая главный приз прошлогоднего Каннского кинофестиваля. Известную писательницу криминальных романов Сандру (Сандра Хюллер) обвиняют в убийстве мужа: его бездыханное тело нашли у портика альпийского шале. Единственный свидетель — слабовидящий сын, возвращавшийся с прогулки с псом.

«Коронованный шут» (2019, реж. Ким Хи-вон)

Праздники — самое время открыть для себя новую корейскую дораму. В историческом сериале «Коронованный шут» жестокий диктатор Ли-хен (Ё Джин-гу) опасается гибели от руки наемного убийцы, а потому ставит на свое место двойника, местного шута Ха-сон. Попавшему в тяжелую ситуацию мужчине приходится выживать: ему удается обольстить не только придворных, но даже королеву.

«Тариф новогодний» (2008, реж. Евгений Бедарев)

«Эх, сейчас бы вернуться в 2008-й» — желание можно исполнить с фильмом «Тариф Новогодний». У Андрея (Максим Матвеев) и его друзей есть традиция: под бой курантов звонить на незнакомый номер. Наступает 2009-й год, телефон берет некая Алена (Валерия Ланская), после небольшого разговора молодые решают встретиться.

«Черная любовь» (2015–2017, реж. Хилал Сарал и Экин Пандир)