Кинокритик назвал две причины успеха фильма «Холоп-2» в прокате

Прокатчик фильма «Централ Партнершип» — это компания, которая очень здорово умеет продвигать свой продукт. Они лидеры на рынке и сделали все, чтобы были такие сборы. Компания вела достаточно жесткий диалог с кинотеатрами, и в результате все новогодние каникулы были напрямую связаны с «Холопом-2» и «Бременскими музыкантами», которые тоже выпустили «Централ Партнершип», — сказал Сычев.