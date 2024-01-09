Сериал про поп-группу «Комбинация» будет конкурировать со «Словом пацана»

«Где-то 25-35 миллионов рублей за серию в хорошем, качественном сериале, если мы подразумеваем все виды прав, а не только прокат в онлайн-кинотеатре. Можно снять за 20 миллионов [за серию] будет средний проект. Конечно, можно снять дешево и хороший проект какой-нибудь гениальный ситком по 10 миллионов за серию. В целом 200-300 миллионов рублей за восьмисерийный проект цена современного качественного сериала с хорошим кастом», сообщил Володькин в интервью «Бюллетень кинопрокатчика».