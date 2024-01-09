Сериал про поп-группу «Комбинация» будет конкурировать со «Словом пацана»
Участники, занятые в съемках 8-серийного проекта о саратовской поп-группе «Комбинация» поделились в соцсетях видео со съемочной площадки. Об этом сообщает ИА «Регион 64»
Звезда ленты «Слово пацана» (18+) Никита Кологривый играет в новом сериале продюсера «Комбинации» Александра Шишинина. Артист продемонстрировал реквизит со съемок и режиссера Никиту Власова, который ранее снял картину «Лада Голд» (18+).
«Это одежда из проекта, который, я надеюсь, будет даже лучше, чем сериал «Слово пацана», поведал Кологривый. Александр Шишинин человек, который создал поп-группу «Комбинация», и мне выпала честь его сыграть».
Роль автора музыкальных композиций к хитам «Комбинации», выпускника Саратовской консерватории Виталия Окорокова играет актер Владимир Канухин.
За выпуск проекта о музыкальном женском коллективе из Саратова, покорившем страну, взялась кинокомпания «Лунапарк», которая ранее выпустила сериал о легендарной группе «Король и шут».
Сериал «Комбинация» (18+) покажет онлайн-кинотеатр Wink. Его гендиректор Антон Володькин проинформировал, что в среднем качественный проект из 8 серий обходится в сумму в 150-300 млн руб.
«Где-то 25-35 миллионов рублей за серию в хорошем, качественном сериале, если мы подразумеваем все виды прав, а не только прокат в онлайн-кинотеатре. Можно снять за 20 миллионов [за серию] будет средний проект. Конечно, можно снять дешево и хороший проект какой-нибудь гениальный ситком по 10 миллионов за серию. В целом 200-300 миллионов рублей за восьмисерийный проект цена современного качественного сериала с хорошим кастом», сообщил Володькин в интервью «Бюллетень кинопрокатчика».
Он также указал, что можно снять и проект и за 500 млн руб., и тогда будут задействованы сложные локации и звезды первой величины. Но, возможно, только для одного видеосервиса это будут не очень разумные траты, нередко такие инвестиции делят между несколько разных платформам, или же какой-нибудь онлайн-кинотеатр и ТВ-канал.