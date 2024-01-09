Что россияне смотрели в праздники
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о статистике, раскрывающей активность подписчиков сервиса в новогодние праздники - в период с 31 декабря по 8 января.
Как выясняется, из отечественных проектов наибольшую популярность имели "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным (в 2023-м вышел второй сезон), комедия "Успешный" с Владимиром Сычёвым, криминальная драмеди "Кеша должен умереть" с Константином Богомоловым, семейная комедия "Новогодний ол инклюзив" и хит проката всех времён "Чебурашка".
Из зарубежных лент больше всего внимания привлекли комедия Романа Полански "Дворец", американский триллер "Дочь болотного царя", а также три турецких сериала: "Алп-Арслан: Великий Сельджук", "Основание Осман", "Черная любовь".
Среди телеканалов россияне выбирали чаще всего Первый, "Россию 1", ТНТ, РЕН ТВ и СТС.