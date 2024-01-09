Что россияне смотрели в праздники

Онлайн-кинотеатр KION рассказал о статистике, раскрывающей активность подписчиков сервиса в новогодние праздники - в период с 31 декабря по 8 января.

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Из зарубежных лент больше всего внимания привлекли комедия Романа Полански "Дворец", американский триллер "Дочь болотного царя", а также три турецких сериала: "Алп-Арслан: Великий Сельджук", "Основание Осман", "Черная любовь".