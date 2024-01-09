Режиссер Алексей Нужный — о советских мультфильмах, компьютерной графике и музыке для кино

Сборы семейного фильма-сказки «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного уверенно стремятся к двум миллиардам рублей. Мы побеседовали с создателем киноленты об экранизациях советских мультфильмов, использовании компьютерной графики, сочинении новых музыкальных композиций для кинофильма и многих других творческих и производственных моментах. Алексей Нужный уверен: российское кино активно набирает обороты.

Сказочные, волшебные фильмы — давняя добрая традиция зимних праздников. В прошлом году «Чебурашка» побил все мыслимые рекорды сборов, опередив даже ленты франшизы про «Последнего богатыря...», которые полюбились зрителям. На этот раз всех зовут на «Бременских музыкантов». Выясняем подробности работы над кино у режиссера Алексея Нужного.

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— Алексей, сценарий по мотивам одноименного мультфильма писали вы вместе с оператором Игорем Гринякиным. Как проходила работа? Что осталось от мультфильма, что появилось нового?

— Работа велась в классическом режиме. Мы начинали с изучения материалов, погружения в каждую песню из мультфильма 1969 года: о чем она, как влияет персонально на нас самих. Выписали существующий сюжет. Затем стали думать над тем, что сделать, чтобы история, не рассчитанная на хронометраж полнометражного фильма, оказалась к нему готова, ведь наше кино идет почти два часа.

Следующей задачей было решить, как сделать так, чтобы у каждого героя был свой персональный путь, испытания и преодоления. Я как драматург считаю, что это необходимо для эмоциональной победы, которая должна случиться у зрителя после просмотра. Сюжет, да и сам мир «Бременских...», мы расширили в эмоциональном плане, дав каждому персонажу свою задачу. Персональная проблема появилась и у Трубадура — у нас он уже не просто лучезарный парень, а человек со своей болью. У каждого из животных и людей тут свои цели. Углубились отношения Короля и Принцессы. Есть особая сюжетная линия с мощным поворотом у Атаманши. Своя история у сыщика...

— Что касается животных, вы шли по принципу: Пес — верность, Петух — самолюбие, Кошка — ловкость, Осел — упрямство, или как?

— В основном ориентировались на детское отношение к животным. Если Пес ищет себе хозяина, то Петух, конечно, — горделивый, самовлюбленный музыкант. Кошка гуляет сама по себе, она лидер этого коллектива, ни с кем не советуется, и ей необходимо преодолеть эту черту своего характера. К Ослу подошли чуть иначе. Поскольку он среди всех этих животных — самое сильное существо, мы наделили его трусостью, чтобы он смог ее преодолеть и увидеть, признать в себе свою силу.

— Образы животных — это сложный пластический грим, а еще механизмы, которые приводят в движение хвост, уши и прочее. Почему пошли по такому пути, а не воспользовались графикой?

— Я безгранично люблю и уважаю подход к фильму через компьютерную графику. И должен сказать, что в нашей стране есть большое количество очень крутых специалистов в этой сфере. Благодаря им мы с командой создавали как большие, так и малые картины, и преимущественно все они имели кинотеатральный успех.

В случае же «Бременских музыкантов» мы выбрали иной путь, поскольку нам хотелось создать фильм быстро, на кураже, и сделать это за год. Мы поставили себе такую задачу еще и потому, что сегодня отечественное кино на подъеме, что мотивирует делать фильмы ярко, быстро, чтобы поддержать российскую киноиндустрию, чтобы у нее были движение и развитие.

А компьютерная графика нас бы слегка затормозила. Вместо года мы бы делали картину года три, а может, и четыре, чтобы это было по-настоящему классно.

Поэтому приняли решение идти путем пластического грима, а также использовать у многих персонажей механизм аниматроник, для того чтобы при помощи пульта управлять, предположим, хвостом Кошки, ее ушами или хвостом Осла, даже его челюстью. Для этого обратились к нашему неповторимому русскому художнику Петру Горшенину. Он очень крутой специалист мирового уровня, который делает работы с пластическим гримом не только на территории нашей страны. И Петр за короткий срок создал для нас пластический грим для четырех животных, глядя на которых я остаюсь доволен, потому что, видя этот грим в движении, наблюдая за тем, как это происходит внутри фильма, мне кажется, мы создали что-то неординарное.

Тот путь, который мы выбрали, крайне необычный. Возможно, у некоторой части зрителей он может вызывать неоднозначные ощущения. Но это связано лишь с нетривиальностью решения. Думаю, все вопросы снимаются после просмотра фильма — по фрагментам сложно пропустить через себя весь эффект.

— Как относитесь к музыкальным фестивалям, на один из которых стремятся герои «Бременских...», близок ли вам такой формат досуга?

—Я редко бываю на музыкальных фестивалях — не скажу, что являюсь большим поклонником подобных массовых мероприятий. Мне нравятся концерты. С большим удовольствием хожу на русских исполнителей, которых слушаю.

Формат фестиваля я изучал, готовясь к фильму, и понял, что там на самом деле много интересного. Думаю, я с большим удовольствием посетил бы фестивали, но исключительно с точки зрения изучения этой культуры и человеческих характеров.

— А каких исполнителей вы слушаете?

— В последнее время с удовольствием слушаю пару Виктории и Антона Макарских. Мне очень они нравятся, у них много песен о любви. Нравится Максим Фадеев, последние его песни направлены на поддержку нашей страны, и он делает это очень искренне. Вообще, я родился в 1984 году, застал рассвет группы «Кино», мне нравится Владимир Высоцкий, но я люблю и очень сентиментальные вещи, например, музыку Александры Пахмутовой, что-то советское, теплое, доброе, что можно послушать вместе с детьми.

— Возвращаясь к кино и его подъему. Сейчас востребован жанр сказок, и если какое-то время назад в тренде были русские народные сюжеты и персонажи, то теперь на первый план выходят мультфильмы. Что думаете по этому поводу? Что может последовать дальше?

— Не возьму на себя ответственность предсказывать, что будет. Могу только сказать, чего бы хотелось мне самому. В нашем кино хочу видеть неординарные сюжеты, идеи, которых мы еще не видели в мировом кино. Например, вроде той, которая поднимается в фильме «Начало» Кристофера Нолана, где изучается такое человеческое явление, как сон. Я думаю, в наших силах — и сценарных, и режиссерских, и продюсерских — создавать подобные неординарные идеи, которые были бы крепки и в драматургическом плане, и сделаны ярко с режиссерской точки зрения, и удачно спродюсированны.

Считаю, что сегодня наша индустрия к этому готова. Она в целом готова к таким большим, масштабным фильмам, как «Властелин колец» или «Гарри Поттер». Мы в нашей стране можем создавать фильмы подобного масштаба. У нас есть профессионалы. И специалисты в российском кино, поверьте мне, ни капли не отличаются от американских, а зачастую даже и покруче западных.

У меня был опыт работы и там, и там, поэтому я беру на себя смелость такое сказать. Так что хочется видеть максимально оригинальные идеи. Если говорить про экранизацию сказок, фольклорных, русских народных или мультфильмов, это я тоже очень приветствую. Здорово, что происходит обновление этого направления, что ему придают большую актуальность для сегодняшнего нашего зрителя, для детей.

Поскольку я был воспитан, вырос на русских народных сказках, теперь и мне самому хочется снимать их для своих детей. Чтобы они чувствовали русскую культуру, впитывали суть нашего национального кода, чтобы они любили, верили в нашу страну и развивали, строили ее. Мне кажется, это сегодня необходимо.

— Киноиндустрия нацелена на то, чтобы создавать фильмы-события, которые станут для всей семьи праздником, некой точкой сборки. Каким критериям, по-вашему, должны соответствовать подобные киноленты?

— Лично мы исходили из того, что сами «Бременские музыканты» и песни Геннадия Гладкова и Юрия Энтина собирают вокруг себя пять-шесть поколений. То есть наши бабушки, прадедушки помнят этот мультфильм, мелодии и готовы сходить с внуком и правнуком в кинотеатр, чтобы эта «точка сборки», как вы говорите, у них случилась. Чтобы они соединились благодаря этим песням. Ведь сейчас, с появлением интернета и новых технологий, между поколениями возникло расстояние, которое только увеличивается. Я люблю приводить в пример шутку относительно «худи»: для школьника это всего лишь кофта, а для его бабушки — бранное слово. Сегодня особенно важно, чтобы разные поколения чувствовали себя едиными друг с другом, пели общую песню в одном мгновении, вместе испытывали эмоции и могли поделиться впечатлениями.

Важно, чтобы мы, внутри нашей страны, находясь рядом, не ощущали гигантского интеллектуального и психологического расстояния между друг другом. Мне кажется, фильмы-события сегодня должны объединять наших соотечественников. Я, создавая «Бременских музыкантов», думал об этом.

Отвечая на вопрос впрямую, думаю, чтобы фильм стал событием, в первую очередь нужно ответить на вопрос: «Что нового он даст человеку?» Какое новое или, может, забытое старое ощущение вызовет в эмоциональном плане? И еще, по-моему, фильмы-события всегда несут в себе глубокое содержание и яркое развлечение. Это может быть невиданный ранее визуальный или юмористический аттракцион, при этом с мощной драматургией и очень важным посылом. Тогда человек получает, условно, и хлеб и зрелища, и с наполненностью в душе возвращается из кино домой.

— Идея «Бременских музыкантов» напомнила мне советский мюзикл «Мама» (1976) с Михаилом Боярским и Людмилой Гурченко. Как новые технологии помогают менять игровые фильмы с персонажами-животными? И как поменялись смыслы, или они вечные, или добавились актуальные?

— Полагаю, хотя многие говорят, что мир и сам человек меняются, базовые заповеди остаются. Любовь по-прежнему стоит во главе всего. Человек стремится жить в любви, в счастье. Да, у него в руке появился телефон, возможность быстрее получать информацию, звонить и отправлять сообщения, смотреть нужный материал, не отходя от стола. Но, по сути, основная человеческая потребность, все же осталась прежней.

Да и что касается кинематографа, не сказать, что он очень сильно изменился. Да, кинематограф во многих вопросах шагнул вперед. Но форма осталась. Так, по сути, фильм «Мама», который вы упомянули, — это постановочный костюмированный спектакль, где есть свой небольшой пластический грим. Да, тогда они рисовали себе карандашом усы или надевали шубки. Но, по сути, мы делаем все то же самое, что и они. Просто департамент пластического грима шагнул вперед, и мы уже не можем делать это как тогда, потому что прошло 50 лет и было бы сильным поражением, если бы мы просто рисовали грим.

Хотя «Бременские музыканты» во многих смыслах по сути более современный спектакль. Он отвечает на актуальные вопросы наших дней.

Он иной с точки зрения темпоритма. Жизнь ускорилась, мы стали быстрее принимать решения, взаимодействовать друг с другом в более быстром темпе. Безусловно, выросло и качество декораций. Изменилась ли актерская игра? Может быть, интонационно немного стала другой. Мы стали больше стремиться к правде, к реалистичности. Но если посмотреть на кинематограф того времени, там огромное количество фильмов очень близких к правде того времени, то есть внутренняя правда тех фильмов достаточно высока.

Поэтому, на мой взгляд, кинематограф внутри каждого департамента просто стал более совершенным. И я уверен, что через 50 лет он станет еще продвинутее, но по сути, по содержанию по-прежнему будет говорить о наиболее важных базовых ценностях. Нравственный эталон тот же самый: любовь во главе всего.

— Несколько лет назад вы снимали новогоднюю комедию «Обратная связь», фильм-катастрофу «Огонь», другие жанровые ленты. Какой жанр вам ближе? Не собираетесь ли попробовать новые, например, снять ужастик?

— Жанр ужасов мне не близок. Я считаю, что это бесовское творение. Вызывать чувство страха у людей, доставляя удовольствие себе, — это странно. Для меня ближе петь песни, смешить, воодушевлять, объединять людей. Я хочу заряжать людей энергией, чтобы с этим они возвращались в семью, любили своих детей, с удовольствием ездили на работу… Хочется создавать для Бога, для любви, а не для того, кто с другой стороны. Что касается моих любимых жанров, то мне близка драматическая комедия, когда смотришь на жизнь через призму теплой иронии, где с добрым сердцем преодолеваются испытания, которые даны человеку.

«Бременские музыканты» — это мультижанровый фильм. В нем я собрал большое количество того, что делал раньше: и комедию, и драму, и приключения, и музыкальный фильм. Единственное, где не работал — мюзикл. Думаю, у нас получился очень эмоциональный и объемный фильм. Большой праздник и подарок на Новый год для всей семьи.

Я считаю, мультижанровость важна сегодня. Посмотрите на детей. Они умеют проживать сразу несколько эмоций одновременно. Они могут сразу любить и ненавидеть, радоваться и расстраиваться. И могут выражать несколько эмоций сразу. Лицо выражает одну эмоцию, глаза — другую! Они мультиэмоциональные.

С приходом социальных сетей, где ребенок изучает тип человека, многое поменялось. И наш фильм «Бременские музыканты» создан с учетом этой особенности современных детей. Но базовые потребности остались — поиск безусловной любви, желание любить и быть любимым. Поэтому «Бременские музыканты» — это классический нравственный эталон, где дружба, искренность, забота о ближнем — главное!

ФИЛЬМОГРАФИЯ

Бременские музыканты (семейный, 2023)Пара из будущего (драма, комедия 2021)Обратная связь (комедия, 2020)Огонь (фильм-катастрофа, 2020)Толя-робот (сериал, 2019)Громкая связь (комедия, 2018)Я худею (комедия, мелодрама, 2018)Конверт (короткометражный, 2012)

ДОСЬЕ

Режиссер Алексей Нужный родился 16 июня 1984 года в Йошкар-Оле. Учился в Марийском государственном техническом университете.