Российские кинотеатры за новогодние праздники заработали 5,8 млрд рублей.

Какие картины «взорвали» кассовые сборы и сколько зрители отдали за просмотр каждой?

Сколько кинотеатры заработали за новогодние каникулы

Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале сообщила, что российские кинотеатры во время праздничных каникул посетили 14,8 млн человек. Кассовые сборы за первые две недели января составили 5,8 млрд рублей, что на 1,3 млрд больше, чем в прошлом году.

«В новогодние праздники в кинотеатрах побывали 14,8 млн человек. Кассовые сборы превзошли результат прошлого года на 1,3 млрд и составили рекордные 5,8 млрд рублей», — написала Любимова.

Какие фильмы сейчас идут в кинотеатрах

Министр отметила, что самой успешной стала комедия Клима Шипенко «Холоп 2». Картину посмотрели 6,5 млн зрителей, сборы составили 2,6 млрд рублей.

«Холоп-2» является сиквелом одной из самых успешных отечественных комедий. Главные роли в проекте исполнили Милош Бикович, Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Ольга Дибцева, Мария Миронова, Софья Зайка, Олег Комаров, Кирилл Нагиев.

Вторая часть проекта рассказывает о перевоспитании мажоров: богатую и избалованную Катю (Аглая Тарасова) отправили в XIX век, чтобы она превратилась в скромную девушку.

Понравились ли зрителю «Бременские музыканты»

На второй строчке, как сообщила Любимова, сказка Алексея Нужного «Бременские музыканты». Кассовые сборы составили 1,96 млрд рублей, на сеансы было продано 5,1 млн билетов.

В картине сыграли Тихон Жизневский, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Мария Аронова, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Роман Курцын и Аскар Нигамедзянов.

Сюжет фильма переносит зрителей в Европу, где главные герои — артисты из Бремена — разъезжают по музыкальным фестивалям страны.

Создатели ленты рассказали о детских годах Трубадура, встрече с говорящими животными Петухом, Кошкой, Псом и Ослом и о любви к принцессе. По сюжету друзьям придется не только рассмешить королевскую дочь, но и вернуть веселье на улицы унылого немецкого города.

В картине звучит музыка Геннадия Гладкова из оригинального мультфильма.

Кадр из фильма "Бременские музыканты"

Чем отличаются «Три богатыря и Пуп Земли» от других картин франшизы

Замыкает тройку лидеров проката анимационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли». В новогодние дни мультфильм посмотрели 1,8 млн зрителей, кассовые сборы — 614 млн рублей.

События сюжета происходят в Тридевятом царстве. Змей Горыныч находит маленького динозавра, появление которого дед Тихон объяснил выбросом из пупа земли — ворот в древний мир, которые «кого-то внутрь засасывают, а кого-то оттуда выкидывают». Князь Киевский, конь Юлий и три богатыря отправляются на поиски «пупа земли».

Добрыня, Алеша и Илья находят мистическое место и пытаются пробить землю насквозь при помощи огромного бревна. Когда им это удается, вглубь засасывает одного из богатырей, князя и Юлия. Оказавшись в другом измерении, они встречают древних людей, которые пытаются сосуществовать с динозаврами. На выручку друзьям бросаются Добрыня Никитич и Илья Муромец.

Что сказали россияне о лидерах новогоднего проката

Сказка «Бременские музыканты» имеет неоднозначные отзывы как зрителей, так и критиков. Первые ругают киноленту за грим актеров, напоминающий фильмы ужасов, а персонажи показались критикам пресными и утратившими дух свободы и авантюризма.

Сказка удостоилась и немалого количества положительных отзывов. По мнению некоторых зрителей, фильм получился добрым и ярким благодаря работе звездного актерского состава, рассказавшего историю о любви, важности дружбы и искренности.

Что касается «Холопа-2», кинокритик Тимур Алиев назвал «Холоп-2» «кино, без которого вполне можно было бы обойтись», и счел его «сомнительной поделкой без души».