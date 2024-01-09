Как корреспондент «ВМ» снялась в фильме «Холоп-2»

Фильм «Холоп-2» вышел на экраны 1 января и уже возглавил российский прокат. За праздничные выходные кинолента собрала в прокате 2,5 миллиарда рублей. В съемках этой картины приняла участие и наш корреспондент. Специально для «Вечерней Москвы» она раскрыла подробности создания нашумевшего кино.

Июнь 2023 года. Поле под Волоколамском. «Заряжай!» — раздается из раций голос режиссера. В этот момент все актеры массовых сцен, играющие солдат российской армии 1812 года, приготовили свои игровые ружья и прицелились в армию французов. Среди наших гренадеров и корреспондент «ВМ», ставшая частью киноленты благодаря тому, что состоит в клубе военно-исторической реконструкции (ВИК) «Александровец». Его участников позвали в качестве актеров.

Видео дня

— Мы играли в двух локациях. Первая — музей-заповедник «Царицыно», вторая — огромное поле под Волоколамском. Там было удобно снимать сцены военных сражений. При этом в фильме все выглядело так, будто бы это поле находилось в самом «Царицыне», — рассказывает «Вечерке» реконструктор Владимир Коломыйченко. — Съемочный процесс был хорошо оптимизирован. Нас не задерживали на площадке, и мы все делали в срок. Для актеров был предусмотрен большой перерыв на обед, который предоставляли организаторы.

Съемки баталий происходили летом и длились чуть больше недели. В это время мы жили в палатках. На площадке всегда была еда и напитки. В начале съемочного процесса мы играли раненых солдат, попавших в госпиталь.

«Ставь пушку!» — звучало в рациях. В этот момент на холме установили специальный трамплин, где закрепили тяжелое орудие. По команде пушку подожгли, после чего она взорвалась и взлетела вверх на пару метров, а затем с сильным грохотом упала на землю, разлетевшись на части. Чтобы снять еще несколько дублей, понадобилось ее склеить.

Трюки на площадке исполняли... дрессированные лошади. Они падали, будто бы от попадания пуль. Другие животные, на которых ездили реконструкторы, были приучены к громким звукам и выстрелам.

Моя же роль была не очень большой. По сути мы все играли переодеванцев, которым заплатили за то, чтобы они проучили «мажорку» Катю — одну из главных героинь. Для этого мы разыграли сцену с войной 1812 года. Реконструкторов было чуть более ста человек, и чтобы придать сценам массовости, использовалась компьютерная графика.

Также запомнилась сцена, в которой мне пришлось играть убитого солдата. Она снималась около трех часов. Моя голова должна была попасть в кадр, поэтому за работу взялись гримеры и костюмеры. Они нарядили меня в костюм, который был у солдата русской армии в 1812 году. В качестве снаряжения на мне были две удерживающие патронную суму и пехотный тесак перевязи. Помимо этого мне выдали ружье и ранец, на котором находилась манерка — фляга для воды.

Пришлось убрать резинку для волос, потому что она выглядела слишком современно. После этого мое лицо сделали немного бледнее с помощью грима. Именно этот момент в итоге оказался на больших экранах в кинотеатрах.

— Головной убор менялся в зависимости от сцены. Например, сначала это был кивер, а потом строевой. Поверх надевался солдатский мундир с воротником и красными погонами, что говорит о принадлежности к гренадерским частям. Нижней частью костюма были штаны или панталоны изо льна, а на ногах — полусапоги. Все костюмы пошиты вручную, что было нормой для 1812 года, — дополнил Владимир.

Кроме того, во время съемок в Большом Царицынском дворце необходимо было играть построение перед боем, а также помогать раненым солдатам, перемещая их в госпиталь. Затем на площадке в Волоколамске мы принимали участие в сражении с французами. Захватывали их обоз, который потом загорался, бежали от взрывов, сражались в ближнем бою с неприятелем, а также держали оборону рубежа на высоте.

— Любой труд сложен, тем более такой творческий процесс, как съемки фильма. На каждую сцену было использовано по несколько дублей, а в жаркое время года снимать такой материал труднее, но, повторюсь, организация была на высшем уровне, и все актеры постоянно получали воду, чтобы охладиться, — отметил Владимир Коломыйченко.

За один съемочный день нам, реконструкторам, заплатили по шесть тысяч рублей. Кстати, стать реконструктором несложно. Для этого нужно лишь найти клуб по той исторической эпохе, которая вам наиболее интересна, а также купить снаряжение.

СЮЖЕТ

Главный герой Гриша (Милош Бикович) решает перевоспитать избалованную Катю (Аглая Тарасова) и «отправляет» ее в прошлое — девушка просыпается в России времен 1812 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Зорин, консультант режиссера по костюмам и актерам:

— Военно-исторический актер — это особый термин. Режиссерам выгодно привлекать реконструкторов к съемкам в фильме, ведь это гарантия качественных костюмов, кроме того, им не нужно объяснять, как имитировать бой, потому что они — люди опытные, сами построятся и даже проконсультируют.

Как заработать в массовке

Актер массовых сцен Максим Камышов рассказал «ВМ», как заработать на съемках фильмов.

— Как попасть в кино?

— Для этого необязательно заканчивать актерский факультет, если вы, конечно, не хотите главную роль или эпизод. Стать частью массовых сцен может практически любой желающий. Для этого в интернете и соцсетях существуют специальные группы по набору актеров.

— А точно ли возьмут?

— Для того чтобы вас точно взяли в проект, необходимо понять, на какой типаж вы можете претендовать. В объявлениях организаторы обычно четко прописывают, кто им нужен. В редких случаях, если вы идете на шоу-программу, отбор бывает на месте по внешности.

— Что делать, чтобы съемки прошли успешно?

— Всегда необходимо слушать то, что говорит режиссер или его ассистент. К примеру, если вам сказали, что на съемочный процесс нужно надеть платье и каблуки, то лучше всего будет уточнить, что именно они хотят видеть, и не приходить в спортивном костюме.

— Как подать заявку?

— Если вы собираетесь стать актером массовых сцен, то в первую очередь необходимо составить себе портфолио, сделать несколько фото: анфас, в профиль, полный рост. Иногда ассистенты требуют фото с различными эмоциями. Далее в анкете нужно написать свой рост, вес и размер одежды, реальный и игровой возраст.

— Сколько можно заработать, будучи актером массовки?

— На небольших проектах вроде шоу или музыкальных представлений за один съемочный день платят до 800 рублей. На массовке в кино можно заработать до 2000 рублей за смену, она длится 5–12 часов. Если же вам выделят пару строчек в сценарии, то можно получить до 5000 рублей за съемочный день.

— Сколько часов надо работать?