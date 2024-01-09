«Союзмультфильм» обратился в СК для проверки прав компании из США на Чебурашку

«Союзмультфильм» попросила СКР проверить легитимность контрактов, заключённых с американской компанией La Roubine, и касающихся международных прав на «Чебурашку». Клопс.Ru

Отмечается, что, согласно условиям договора с японской компанией Terebi Tokyo burodobando Kabushikigaisha (TV TOKYO Communications Corporation), ею получена лицензия на мультфильмы и персонажей, в том числе и на самого Чебурашку, передает ТАСС. Деловая газета "Взгляд"

Там указали, что проверка уже начата, и добавили, что ранее La Roubine пыталась доказать факты владения правами на персонажей студии «Экран» — Кота Леопольда и Крошку Енота. Говорит Москва

В Следственном комитете отметили, что это не первое на российском рынке разбирательство с участием данной американской компании. Вести Подмосковья