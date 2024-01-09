Сериал «Дом Дракона»: что известно о втором сезоне

21 августа 2022 года на экраны вышел сериал «Дом Дракона» — приквел фэнтезийной саги «Игра Престолов» и второй проект во франшизе «Песнь льда и пламени». Премьеру посмотрели около десяти миллионов зрителей, что стало самым высоким показателем в истории HBO, и уже спустя пять дней создатели проекта объявили о продолжении сериала на второй сезон. Что известно о нем — рассказываем в материале «Ленты.ру».

© Кадр из сериала "Дом дракона"

Первый сезон «Дома Дракона»

Видео дня

Съемки и сюжет

Съемки первого сезона «Дома Дракона» стартовали в апреле 2021 года и длились девять месяцев. Большую часть проекта отсняли в Великобритании; также создатели задействовали несколько локаций в Испании и Португалии (для съемок сцен в Королевской гавани). В основу проекта легли отдельные главы книги писателя Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», которые рассказывают о событиях, происходивших на вымышленном континенте Вестерос примерно за 200 лет до событий «Игры престолов» и через 100 лет после объединения Семи Королевств.

В первой серии зритель знакомится с основными персонажами. В то время Вестеросом правит король Визерис, мечтающий о наследнике. К его большому разочарованию, супруга и новорожденный принц погибают в родах, и Визерис назначает наследницей свою дочь Рейниру Таргариен. Через некоторое время король женится повторно, на подруге Рейниры Алисенте Хайтауэр. В этом браке рождаются два мальчика, Эйгон и Эймонд (главные претенденты на престол и конкуренты Рейниры) и девочка Хелейна.

Так как издревле правителями Вестероса были мужчины, высокопоставленные лорды считают, что следующим королем должен стать первенец Визериса. Однако у Рейниры другое мнение на этот счет

После смерти Визериса на континенте назревает конфликт уровня гражданской войны, получившей потом название Пляска Драконов или Танец Драконов. Рейнира Таргариен, узнав о смерти отца на Драконьем камне, самостоятельно провозглашает себя королевой. Сторонники Алисенты и сына Визериса, Эйгона, также заявляют о своем мнении, однако две главные женщины из рода Таргариенов стараются не допустить кровопролития в память о бывшей дружбе. Тем временем на континенте уже формируются две противоборствующие стороны: принцессу Рейниру поддерживает партия «черных», принца Эйгона — партия «зеленых». Первый сезон, в основном, посвящен подготовке к противостоянию, а вот второй, как заявили шоураннеры, сконцентрируется на самой войне.

Реакция зрителей

Еще на этапе производства «Дом Дракона» начали сравнивать с приквелом «Властелина колец» — сериалом «Кольца власти» — однако почти сразу после выхода стало понятно, что «Дом Дракона» будет гораздо успешнее. Первую серию на HBO и HBO Max за сутки посмотрели 9,9 миллиона человек, а к пятой серии среднее количество зрителей одного эпизода достигло 29 миллионов. Финальный эпизод одновременно смотрели 19 миллионов человек — такого числа на HBO не было с момента завершения «Игры престолов».

На сайте Rotten Tomatoes сериал получил «рейтинг свежести» 93 процента, а уровень одобрения зрителей — 82 процента. Актерскую игру, сюжет и визуальные эффекты отметили Variety, Hollywood Reporter, The Guardian и другие издания.

В январе 2023 года «Дом Дракона» выиграл «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический телесериал», а также получил девять номинаций на премию «Эмми».

Второй сезон «Дома Дракона»

Дата выхода

По данным The Hollywood Reporter, премьера второго сезона «Дома Дракона» состоится летом 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор HBO Кейси Блойс 2 ноября. Блойс также подтвердил, что второй сезон будет состоять из восьми серий, а не из десяти, как первый.

Сюжет

По Сара Хесс сказала в интервью Variety, что во втором сезоне стоит ожидать одну из самых жестоких сюжетных линий, которая не разочарует зрителей.

Первый официальный трейлер, который вышел 2 декабря, начинается с того, что принцесса Рейнира оплакивает, вероятно, смерть своего сына Люцериса Велариона. После на экране появляются сцены сражений.

За кадром звучит голос Рейнис Таргариен, двоюродной сестры покойного короля Визериса: «Нет войны более ненавистной богам, чем война между родственниками, и нет войны столь кровавой, как война между драконами»

Кстати, о драконах — шоураннер Райан Кондал обещает, что в следующих сезонах их будет еще больше, и утверждает, что HBO уже выделил необходимые средства на компьютерную графику.

Известно также, что во втором сезоне зрители увидят Винтерфелл — родовой замок Старков, одного из великих родов Вестероса, а одним из двигателей сюжета станет Криган Старк, дальний предок верховного лорда Севера Неда Старка. По данным Deadline, история «Дома Дракона» продлится как минимум три сезона, а возможно, даже четыре.

Актеры

В первом сезоне «Дома Дракона» у некоторых персонажей были несколько исполнителей, например, у Рейниры и Алисенты. С первой по пятую серии их играли австралийка Милли Олкок и британка Эмили Кэри, а в шестой серии — более взрослые актрисы Эмма Д’Арси и Оливия Кук. Во втором сезоне Д’Арси и Кук вернутся к своим ролям, так же как и исполнители основных мужских ролей — Мэтт Смит, Рис Иванс и Стив Туссэн. Сыгравший короля Визериса актер Пэдди Консидайн, вероятно, появится только во флешбэках, так как его герой умирает в конце первого сезона.

Полный список основных персонажей «Дома Дракона» и актеров:

Рейнира Таргариен (Эмма Д'Арси) — дочь короля Визериса от первого брака и наследница престола, получившая в юности прозвище «Отрада Королевства». После узурпации трона Эйгоном сторонники Рейниры коронуют ее как королеву Семи Королевств. Деймон Таргариен (Мэтт Смит) — брат короля Визериса и дядя Рейниры Таргариен. Впоследствии становится ее мужем. Обладает не лучшей репутацией из-за своего непредсказуемого поведения и порочных связей; отличается как свирепый воин на поле боя. Алисента Хайтауэр (Оливия Кук) — фрейлина и в прошлом лучшая подруга Рейниры Таргариен. Дочь Отто Хайтауэра. Потом становится второй женой короля Визериса и планирует выдвинуть его младших сыновей на трон. Считается самой красивой женщиной Семи Королевств. Отто Хайтауэр (Рис Иванс) — отец Алисенты Хайтауэр и правая рука короля Визериса; надменный, резкий и властный. Кристон Коль (Фабьен Франкель) — опытный фехтовальщик из Дорнийских Марок и бывший любовник принцессы Рейниры. После ссоры с принцессой переходит на сторону Алисенты и становится ключевым среди «зеленых». Эйгон Таргариен (Том Глинн-Карни) — первый сын Алисенты Хайтауэр и короля Визериса, главный претендент на престол. Эймонд Таргариен (Юэн Митчелл) — второй сын Алисенты Хайтауэр и короля Визериса. Мечтает стать драконьим наездником; в конце первого сезона случайно убивает своего двоюродного брата — сына Рейниры. Хелейна Таргариен (Фиа Сабан) — дочь Алисенты и короля Визериса, которую насильно выдают замуж за родного брата Эйгона, чтобы укрепить род. Любит насекомых, отличается загадочными речами, вероятно, имеет дар предвидения. Корлис Веларион (Стив Туссэн) — один из самых могущественных лордов Вестероса, отец первого мужа Рейниры и дед предполагаемых наследников трона. В последних сериях первого сезона возникли слухи о его гибели, но ему удалось вернуться. Рейнис Веларион (Ив Бест) — жена Корлиса Велариона и тетя Рейниры Таргариен. Могла стать королевой вместо Визериса, но встретила сопротивление со стороны лордов.

Кто будет работать над вторым сезоном сериала?

Пожалуй, главное изменение в сериале «Дома Дракона» — это уход из проекта режиссера и со-шоураннера Мигеля Сапочника. Некоторые издания пишут, что все дело в усталости Сапочника, который работал над экранной вселенной «Игры престолов» на протяжении многих лет, однако есть и другая точка зрения. Так, медиастартап Puck Талии, а потом Сапочник попросил включить ее в продюсерскую команду второго сезона. Ему отказали, сославшись на неопытность Алексис, после чего Сапочник с женой решили покинуть сериал.

Мигель Сапочник останется исполнительным продюсером «Дома Дракона», а основным режиссером вместо него станет Алан Тейлор, известный своей работой над первыми сезонами «Игры престолов».

Райан Кондал останется единственным шоураннером «Дома Дракона» и будет работать над сценарием вместе с Джорджем Мартином