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Фильм «Бременские музыканты» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Вечером во вторник, 9 января, сборы российского фильма «Бременские музыканты» в кинотеатрах преодолели отметку в 2 млрд рублей. Данные взяты с информационного ресурса ЕАИС.

Фильм «Бременские музыканты» собрал в прокате более 2 млрд рублей
© Кадр из фильма "Бременские музыканты"

Ремейк советского мультфильма с живыми актёрами смог добиться такого результата всего за девять дней — прокат начался в первый день нового года.

Сейчас «Бременские музыканты» занимают 16-е место по популярности в российских кинотеатрах за всю историю, уже обогнав такие фильмы, как «Веном», «Джокер» и «Мстители: Война бесконечности».

Главную роль в фильме сыграл Тихон Жизневский, а его команду исполнили Ирина Горбачёва, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов и Дмитрий Дюжев. Сыщиком стал Константин Хабенский, королём — Сергей Бурунов.

Фильмы и сериалы
Бременские музыканты
Веном
Мстители: Война бесконечности
Тихон Жизневский
Роман Курцын
Сергей Бурунов
Ирина Горбачева
Дмитрий Дюжев
Константин Хабенский
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