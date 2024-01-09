Cериал об СВО: кто сыграл, когда премьера, где снимали

В Сети появился трейлер сериала «20/22», сюжет которого повествует о специальной военной операции.

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Какие актеры сыграли в картине и когда россияне смогут ее увидеть?

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О чем сериал «20/22»

Сериал повествует о первых месяцах специальной военной операции (СВО). Главные герои ленты — влюбленные друг в друга московские студенты Алиса и Данила. Когда начинается СВО, их взгляды на происходящее становятся противоположными.

Данила, руководствуясь убеждениями, отправляется добровольцем в Донбасс — он едет помогать с гуманитарной миссией. Его девушка Алиса категорически против СВО, но, когда Данила перестает выходить на связь, тоже отправляется в зону боевых действий.

Кто сыграл в сериале

Главных героев, Данилу и Алису, сыграли актеры Аристарх Венес и Дарья Кукарских. Венес запомнился широкому зрителю по сериалам «Кадетство», «Кремлевские курсанты», «Закон каменных джунглей», «Водоворот», «Мастер» и другие. Кукарских известна по таким проектам, как «Праведник», «Красный Яр», «Книжная девочка», «Танцы в темноте», «Вертинский» и другие.

Также в фильме сыграли актеры Александр Югов, Алексей Шевченков, Владимир Карпук и другие. Роли самих себя исполнили военкоры Павел Чуприн и Семен Пегов, которые публиковали трейлер и ролики со съемок сериала в своих Telegram-каналах.

Где снимался сериал «20/22»

Съемки ленты, режиссером которой выступил Андрей Симонов, известный широкой аудитории по проектам «Любовь по найму» и «Болевой порог», стартовали весной 2023 года в Мариуполе.

«Самыми впечатляющими локациями стали улицы до неузнаваемости изменившегося за последнее время города, заложенного в XVIII веке в устье реки Кальмиус под названием Павловск (Российской империей тогда правил Павел I), а советским гражданам известного как Жданов (в честь революционера Андрея Жданова)», — отмечается в описании фильма на сайте «Вокруг.тв».

Кроме того, сцены сериала снимались в Москве, Подмосковье и Ростовской области.

«Съемки этого проекта проходили весной и летом этого года в Мариуполе и вызвали большой резонанс. Сериал „20/22“, как нам кажется, может стать одним из первых объемных художественных высказываний об СВО», — заявлял РИА Новости генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

Когда премьера, где смотреть

РИА Новости сообщало, что премьера сериала «20/22» состоится в феврале 2024 года. Как указано в каталоге Института развития интернета, который поддержал этот проект, четыре серии продолжительностью 52 минуты выйдут на Первом канале и платформе «Кино1ТВ».

Были ли фильмы или сериалы об СВО

В апреле 2023 года в ДНР состоялась премьера «Мобилизации» — первого сериала, снятого о событиях СВО в Донецке. Съемки велись в Донбассе. Там же происходит и все действие сериала.

Лента показывает, какими были первые недели после объявления спецоперации для жителей ДНР. В центре сюжета трое друзей, по-разному отреагировавших на начало мобилизации. Кто-то принимает решение отправиться на фронт, а кто-то решает поступить иначе.

Продюсером сериала выступила Екатерина Агранович, а режиссером — ее брат Владимир Агранович.

Художественный фильм «Свидетель» вышел на экраны в августе 2023 года. Действие картины происходит в феврале 2022 года на Украине. Режиссером ленты выступил Давид Дадунашвили. Автор сценария Сергей Волков неоднократно бывал в Донбассе.