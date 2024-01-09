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Расписание выхода четвертого сезона сериала «Настоящий детектив»

Уже 14 января стартует четвертый сезон «Настоящего детектива» — продолжение знаменитого сериала от HBO. В этот раз авторы расскажут о бесследной пропаже сразу восьмерых работников арктической исследовательской станции Цалал на Аляске. Раскрывать дело возьмутся детективы Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро (Кали Рейс), которым «придётся столкнуться со своей тёмной стороной и докопаться до зловещих истин, погребённых под вечным льдом».

Расписание выхода четвертого сезона сериала «Настоящий детектив»
© HBO

В четвёртый сезон войдёт шесть эпизодов — они будут выходить по воскресеньям. Финал состоится уже 18 февраля.

Расписание четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив»

  • 1-я серия — 14 января
  • 2-я серия — 21 января
  • 3-я серия — 28 января
  • 4-я серия — 4 февраля
  • 5-я серия — 11 февраля
  • 6-я серия — 18 февраля
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