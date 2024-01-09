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В прошлом году россияне потратили 40 млрд рублей на кино

В прошлом году российские кинотеатры заработали 40 миллиардов рублей. Из этой суммы 28 миллиардов пришлось на отечественные фильмы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В прошлом году россияне потратили 40 млрд рублей на кино
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По данным исследования РБК, общие сборы 20 самых популярных российских фильмов за 2023 год составили 20,9 миллиарда рублей, в то время как в 2022 году этот показатель был 11,2 миллиарда рублей.

Самыми прибыльными фильмами в 2023 году стали отечественные картины "Чебурашка", "По щучьему велению" и "Вызов".

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Фильмы и сериалы
Вызов
По щучьему веленью
Чебурашка
Татьяна Голикова