Вышел сериал «Эхо» от Marvel про племянницу Кингпина

Сегодня на сервисе Disney+ состоялась премьера сразу всех эпизодов сериала «Эхо», рассказывающего про племянницу Кингпина. К сожалению, онлайн-площадка в России не работает.

© Чемпионат.com

Всего сериал получил пять эпизодов, длительность каждого составила примерно 45 минут.

«Эхо» — канон и часть киновселенной Marvel. Напомним, что проект стал первым внутренним сериалом компании с возрастным рейтингом «18+» (TV MA).