Какие сериалы зрители ждут больше всего в 2024 году

На 2024 год запланировано так много крутых российских сериалов, что им можно посвятить спецвыпуск нашей газеты. И новинок, и продолжений. Так, в 2024-м весной на НТВ уже покажут сам сериал "Слово пацана", а к концу года, вполне возможно, появится второй сезон - в онлайн-кинотеатрах Wink и Start.

© Российская газета

Разогретые неожиданной концовкой зрители ждут и второй сезон сериала "Волшебный участок" на Okko. Второй сезон "13-й клинической" на "Иви" тоже. А третий сезон "Медиатора" уже с 4 января на Start. А еще продолжения сериальных хитов на телеканалах...

Видео дня

Мы выбрали лишь несколько сериальных новинок года. Но знайте, их будет гораздо больше, выбор велик, как никогда прежде.

"ГДР". НТВ и Wink

События исторического детектива "ГДР" разворачиваются в 1989-1990 годах. В центре сюжета - образ офицера, который не сдается под натиском обстоятельств. Главный герой - разведчик Александр Нечаев, роль которого исполняет Александр Горбатов, - оказывается в центре операции, организованной спецслужбами нескольких стран. За месяцы, проведенные в Берлине в момент слома всей послевоенной системы мироустройства, Нечаев сильно меняется. Он уже не знает, кто друг, а кто предатель, но продолжает отстаивать честь и интересы Родины.

Золотое дно. "Иви" и НТВ

Драма "Золотое дно" по сценарию Сергея Минаева - о губительной силе больших денег. Главные роли исполнили Алексей Гуськов и Юлия Снигирь.

После смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Со стороны семьи войну возглавляет Градов-старший, основавший фамильный бизнес в 1990-е, но отошедший от дел. В союзники он берет финансиста компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына. Кроме передела активов Градовы - жены, дети, внуки - заняты выявлением старых обид. "Золотое дно" уже назвали русским ответом сериалу "Наследники".

"Столыпин". "Россия 1" и "Смотрим"

Сериал расскажет историю одного покушения, которое изменило будущее России. 1906 год. Петр Столыпин, только что назначенный министром внутренних дел Российской империи, прибывает в Санкт-Петербург. Группа революционеров-максималистов разрабатывает план убийства "врага революции".

Но как подобраться к столь важной особе? Кто выйдет победителем в этом противостоянии - фанатичные, твердо уверенные в своей правоте сторонники революции, готовые положить свои жизни во имя облегчения участи угнетенных рабочих и крестьян, или всесильный председатель кабинета министров, работающий без устали, лишь бы навести порядок в раздираемой политическим насилием стране...

Режиссер - Алексей Андрианов. В ролях: Александр Устюгов, Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Екатерина Волкова и другие.

"Артист". "Россия 1" и Start

Вор-рецидивист по кличке Артист - его играет Юрий Стоянов - выходит из тюрьмы после третьего срока. Он решает завязать с криминальным прошлым, но для этого ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем доме. К этому времени там живут невестка и внуки Артиста, и чтобы забрать свои воровские трофеи, ему приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.

Режиссер - Дмитрий Грибанов. В ролях также Филипп Бледный, Юрий Ицков, Анна Глаубэ и др.

"Нинель". Первый канал

В конце 1980-х годов главная героиня Нинель, обладающая уникальным актерским талантом, ради спасения своего отца становится напарницей известного афериста. Пока милиция бездействует, Нинель, перевоплощаясь в разных людей, пытается провести собственное расследование и доказать невиновность отца. Актриса Мария Луговая за время съемок перевоплотилась в 15 персонажей, не считая Нинель.

Режиссер-постановщик - Сергей Краснов. В ролях также Александр Лазарев, Владимир Жеребцов, Андрей Ильин, Роман Маякин и др.

"Княгиня Ольга". Первый канал

Валерия Гай Германика снимает как режиссер восьмисерийную историческую драму "Княгиня Ольга". Сериал станет художественным переосмыслением истории, основанной на реальных событиях X века, и расскажет о судьбе Великой княгини Ольги - первой правительницы Руси, принявшей христианство. У сериала практически нет подробностей. Судя по некоторым источникам, главную роль сыграет Софья Эрнст.

"Фарма". ТНТ, Premier

Антон Павлов только отметил свое совершеннолетие. Он страдает редким генетическим заболеванием - миодистрофией. Это прогрессирующее ослабление мышц, быстро приводящее к летальному исходу. Антону жизненно необходимо редкое и очень дорогое лекарство, в выдаче которого ему отказывает местная чиновница. Старший брат Антона - хулиган Миха - находит дерзкий выход из ситуации.

Режиссер - Мария Кравченко. В ролях: Марк Эйдельштейн, Никита Павленко, Арам Вардеванян, Сергей Гилев и др.

"Казачок". ТНТ, Premier

В центре сюжета - 17-летний московский школьник Степа Говоров. Родители отправляют его на летние каникулы в деревню к бабушке в качестве наказания. Здесь он вынужден отказаться от современных технологических благ и жить по правилам деревни. Убегая в очередной раз от местных подростков, Степа пытается спрятаться в колодце, но проваливается в него. Выбравшись наружу, он осознает, что оказался в казачьей станице XVII века.

Режиссер - Игорь Зайцев. В ролях: Алексей Кравченко, Николай Шрайбер, Георгий Дронов, Виталий Кищенко и др.

"Михайло Васильевич меняет профессию". СТС

Павел Деревянко играет самого себя - актера Павла Деревянко, который ради подготовки к роли Ломоносова отправляется на родину ученого в Холмогоры. По сюжету актер селится в доме семьи Беловых, глава которой Егор (Антон Богданов) всю жизнь зарабатывает физическим трудом и ненавидит гламурных знаменитостей. И теперь вместо погружения в быт поморов главный герой попадает в череду проблем семейства и всего города во главе с мэром (Артем Волобуев).

В ролях также Варвара Володина, Алексей Батанин, Вероника Васант и др.

"Трасса". Окко

Психологический триллер "Трасса" расскажет историю судьи Светланы Незнамовой (Карина Разумовская), отправившейся на поиски пропавшей приемной дочери и столкнувшейся с целой преступной сетью. Курортный городок становится местом страшного преступления: тринадцатилетняя девочка на рассвете расстреливает свою спящую семью. Глава полиции района поручает дело следователю Эльвире Бараевой (Анна Михалкова).

"Мамонты". Okko

Сериал "Мамонты" расскажет историю пенсионера Николая Николаевича (Юрий Стоянов), который продает квартиру и перебирается к дочке в Новую Москву. Временно, конечно, пока не найдет собственное жилье. Но нет ничего более постоянного, чем временное, тем более что средства на покупку новой квартиры исчезли. Наивного пенсионера обокрал интернет-мошенник, снявший с его карты все деньги от продажи недвижимости.

Также снимались Елизавета Ищенко, Марьяна Спивак и другие.

"Внутри убийцы". "Кинопоиск"

Одна из самых ожидаемых экранизаций года - бестселлера Майка Омера от создателей "Топей". Профайлер Зоя Волгина и специальный сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох пытаются вычислить петербургского душителя, который не просто убивает молодых женщин, а делает из каждого места преступления ритуальный арт-объект. Маньяк бальзамирует тела и оставляет их в общественных местах города, превращая в статуи.

Режиссер - Владимир Мирзоев. В ролях: Тихон Жизневский, Сергей Шакуров, Яна Сексте и другие.

"Преступление и наказание". "Кинопоиск"

Студент Раскольников измучен безденежьем, безработицей и мыслями о бессмысленности своего существования. Но в его сознании зреет идея о том, что некоторые люди "право имеют" на самые мерзкие поступки, если совершают великие открытия и двигают мир вперед. Чтобы проверить теорию на себе, он убивает старуху-микрокредиторшу. На след Раскольникова выходит следователь Порфирий Петрович, который хочет добиться от него чистосердечного признания.

Режиссер - также Владимир Мирзоев. В ролях: Иван Янковский, Любовь Аксенова и другие.

"Олимпиада". "Кинопоиск"

Сына советского функционера после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Его начальник - дочь высокопоставленного военного, и она не собирается делать никаких поблажек избалованному парню из богатой семьи. Оказавшись по ту сторону афиши мирового события, он познакомится с разными людьми, которые изменят его взгляды на жизнь, - со спортсменами, тренерами, другими участниками и организаторами Игр. Их глазами он увидит всю драму вокруг подготовки к большому соревнованию, которое было на грани срыва.