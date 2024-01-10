Объявлена дата выхода сериала «Сергий против нечисти. Яга»

Сериал «Сергий против нечисти. Яга» с Романом Маякиным, Лукерьей Ильяшенко и Еленой Подкаминской выйдет 1 февраля в онлайн-кинотеатре KION.

Этот проект станет третьей частью истории о приключениях борцов с фольклорной нечистью Сергия и Кати, живущих в современной Москве. На этот раз им придётся сразиться со злодейкой Ягой — её сыграет Подкаминская.