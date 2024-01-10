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Объявлена дата выхода сериала «Сергий против нечисти. Яга»

Сериал «Сергий против нечисти. Яга» с Романом Маякиным, Лукерьей Ильяшенко и Еленой Подкаминской выйдет 1 февраля в онлайн-кинотеатре KION.

Объявлена дата выхода сериала «Сергий против нечисти. Яга»
© RT на русском

Этот проект станет третьей частью истории о приключениях борцов с фольклорной нечистью Сергия и Кати, живущих в современной Москве. На этот раз им придётся сразиться со злодейкой Ягой — её сыграет Подкаминская.

Роли также исполнят Ирина Розанова, Ян Цапник, Дмитрий Красилов, Дмитрий Хрусталёв, Михаил Тарабукин, Дмитрий Губерниев, Яна Кошкина и другие. За режиссуру отвечает Андрей Волгин («Балканский рубеж»).

Фильмы и сериалы
Балканский рубеж
Михаил Тарабукин
Яна Кошкина
Ян Цапник
Елена Подкаминская
Роман Маякин
Дмитрий Губерниев
Андрей Волгин
Лукерья Ильяшенко
Ирина Розанова
Дмитрий Хрусталев
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