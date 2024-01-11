Новую часть «Звездного пути» снимет режиссер сериала «Андор»

Новую часть «Звёздного пути» снимет режиссёр сериала «Андор»
По информации издания Deadline, режиссёр сериала «Андор» Тоби Хейнс расширит киновселенную «Звёздного пути» новым полнометражным фильмом.
Источники сообщили Deadline, что, хотя детали сюжета держатся в секрете, проект представляет собой историю происхождения, действие которой происходит за десятилетия до выхода фильма «Звёздный путь» 2009 года, который перезапустил франшизу с Крисом Пайном.
Хотя новых фильмов не было с 2016 года, бренд остаётся таким же известным, как и прежде, благодаря популярным проектам Paramount +: на сервисе вышли «Звёздный путь: Пикар» и «Звёздный путь: Странные новые миры».
Сообщается, что Paramount также работает над полноценной четвёртой частью франшизы.
Сценаристом нового фильма выступит Сет Грэм-Смит. У картины пока что нет даже примерной даты выхода.