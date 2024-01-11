Критик о том, почему в кино нечего смотреть: «Фильмы без звезд прокатчикам неинтересны»

Кинопрокатчики подводят итоги новогодних каникул – самого «хлебного» сезона. Хотя российское кино в отсутствие американских конкурентов собирает хорошую кассу, далеко не все отечественные фильмы можно посмотреть в кинотеатрах. О том, почему настоящие шедевры показывают только на фестивалях, как прокатчики «профукали» фаворита «Золотого глобуса» и где нужно сделать настоящий разворот на Восток, «ФедералПресс» рассказал кинокритик Андрей Кулик:

«Поскольку Голливуд в наш прокат не попадает, то, конечно, будут кассовые успехи у российского кино. И «Холоп 2», и «Бременские музыканты» независимо от своих художественных качеств соберут очень большие деньги. «Чебурашку» в прошлом году крутили несколько месяцев, до марта или до апреля. И те же «Бременские музыканты» – это фильм для всей семьи. И куда еще пойти с ребенком в выходной день? Пойдемте, ребятки, посмотрим. А «Холоп 2» заканчивается так, что мы можем ожидать еще и «Холопа-3». То есть это как «Елки» – на каждый Новый год мы вам будем выдавать новых. Причем расходы-то по «Холопу», я думаю, небольшие – это же не какая-то там фантастика со спецэффектами. Поэтому они не только отобьют бюджет, но и хорошо заработают.

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С прокатом независимого кино дело с мертвой точки не сдвинулось нисколечко. Вот у нас кинокомиссия Свердловской области поддержала несколько замечательных фильмов, и часть расходов им вернется из бюджета. Потому что это снималось у нас и должно способствовать продвижению Свердловской области. Но когда эти фильмы посмотрят зрители России, я не знаю.

Вот, например, «Длительные свидания». Я его посмотрел еще на Свердловской киностудии и спросил, когда фильм выходит в прокат. Мне сказали, что история такая рождественская, видимо, на Рождество пойдет. Рождество позади – фильма «Длительные свидания» в афише нет. А как в мире делается? Фильм еще не начали снимать, но с прокатчиками уже договариваются, когда можно будет его поставить в расписание. Новогодняя, рождественская афиша бывает сверстана за несколько месяцев. И, видимо, прокатные сети сказали, что все уже занято. Хотя это очень трогательная, очень удачная рождественская картина.

Наш дорогой Алексей Федорченко выпускает по два фильма в год – их нет в прокате. Я посмотрел его потрясающий фильм «Колбаса Митрофана Аксенова» на фестивале «Московская премьера» в ноябре, а потом он его показал в рамках фестиваля «Кинопроба» в Екатеринбурге. Многие ли екатеринбуржцы, я уж не говорю про жителей других городов, смогли посмотреть этот фильм? Зал, где его показывали, вмещает около 400 зрителей. Это очень, очень обидно. Потому что кино-то замечательное.

Из иностранных фильмов у нас шла в прокате «Анатомия падения», которая была признана Европейской киноакадемией лучшим фильмом года и получила «Золотой глобус» за лучший сценарий. Но вы наверняка не видели никакой рекламы. То есть фильм вроде бы шел, но девять из десяти людей, которых я спрашивал, смотрели ли они, переспрашивали: «А что, он был в прокате?» Я говорю: «Был, но вы пропустили».

Хочу сказать и о «развороте на Восток». На фестивале «Московская премьера» были фильмы из Азербайджана, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана. Главный приз взял азербайджанский фильм «Холодный, как мрамор», таджикский актер получил приз за главную мужскую роль. Великолепные фильмы, на мировом уровне. Но мне организаторы фестиваля сказали, что ни у одного из них не было трейлера с русскими субтитрами – только с английскими. Потому что эти фильмы участвуют в кинофестивалях всего мира. Фильм «Братья» из Казахстана получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале в Пусане – это один из важнейших фестивалей в Азии. Азербайджанский фильм был снят совместно с Францией, и его показали во Франции очень хорошо. А российского проката у него нет, не было и не будет. Прекрасные якутские фильмы – а Якутия же наш Восток – не доходят до нашего проката. Нашим прокатчикам это неинтересно, потому что там нет звезд. Там нет Безрукова, там нет Хабенского, там нет [Александра] Петрова.

Казахские фильмы имели бы успех у нашей публики, но прокатчики рассуждают: а кто будет их «промывать», кто будет их рекламировать? «Братья» – это криминальная история про двух братьев, которые были разлучены в детстве. И один из них вышел из детдома, нашел брата, который был усыновлен очень состоятельной семьей, но вырвался из золотой клетки к тому детдомовцу. Там любовь, кровь, смех, слезы и так далее – прекрасное остросюжетное кино. А режиссер сказал, что ориентировался на корейский и иранский кинематограф. Понимаете? Они от нас уходят. Вот эти наши бывшие советские кинематографии от нас уходят, потому что если мы их не берем, если мы их не хотим показывать, смотреть, то ради бога. Другие хотят, другие смотрят, показывают, дают призы и дают деньги. Это позорище.