В сериале "Очевидное невероятное" инопланетяне встречаются с Максимом Лагашкиным

Сегодня вышел первый тизер нового десятисерийного комедийного сериала "Очевидное невероятное" - экранизации рассказов Кира Булычева о вымышленном городе Великий Гусляр. Сериал с Артемом Быстровым, Максимом Лагашкиным и Светланой Ходченковой в главных ролях готовят онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания "Медиаслово" Данилы Шарапова и Петра Анурова.

Режиссером сериала "Очевидное невероятное" стал Александр Войтинский ("По щучьему велению", "Метод 2", "Призрак"), автором сценария - Максим Кудымов ("Контейнер", "Трудные подростки", "Девушки с Макаровым"), оператором-постановщиком - Геннадий Успангалиев ("Обоюдное согласие"). В сериале также приняли участие Павел Любимцев, Илья Виногорский, Александр Нестеров, Владислав Прохоров, Екатерина Кабак, Антон Морозов, Алиса Лозовская, Александр Цыганов и другие.

По сюжету - провинциальный город Великий Гусляр - на самом деле уникальная точка на планете Земля, где открыта связь с параллельными мирами и цивилизациями других планет. Путешествия во времени, телепортация, говорящие животные, парковка летающих тарелок...

Размеренная жизнь города меняется, когда в него приезжает новый мэр - Эдуард Белинский (Максим Лагашкин). Когда-то в юности он уехал учиться и делать карьеру в Москву. Планам мэра превратить город в обычный туристический центр (он не знает про аномалии) решает помешать Тимофей Молодцов (Артем Быстров) - глава единственного ТСЖ Великого Гусляра. Задачу Тимофея осложняет то, что из ряда вон выходящие события происходят в Гусляре каждый день.