5 лучших мелодрам 2023 года

2023 год был богат на любопытные премьеры, в числе которых оказалось немало мелодрам. Какие-то из них весь год были на слуху, а какие-то остались в тени. Подробнее о тех картинах, которые вы могли пропустить, читайте в материале "Рамблера".

© Кадр из фильма "Прошлые жизни"

"Прошлые жизни"

Кадр из фильма "Прошлые жизни"

Картина Селин Сон, которая стала режиссерским дебютом женщины, удостоилась пяти номинаций на престижную премию "Золотой глобус".

Фильм повествует историю Норы. С самого детства она была влюблена в своего лучшего друга, но их связь прервалась, когда ей пришлось переехать на другой конец света. Прошло 20 лет, теперь Нора успешная писательница, она замужем и живет в Нью-Йорке. Но внезапно друг детства находит ее в соцсетях и предлагает встретиться.

"Улица ржи"

Кадр из фильма "Улица ржи"

Яс и Дом знакомятся в уборной на выставке, где Дом плакал из-за расставания. Герои быстро находят общий язык и решают отправиться на прогулку по Лондону, в ходе которой им предстоит пообщаться обо всем на свете, обсудить бывших возлюбленных и вновь поверить в любовь с первого взгляда.

"Город астероидов"

Кадр из фильма "Город астероидов"

Фантастическая комедийная мелодрама Уэса Андерсона получила номинацию на "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. Звездный состав картины впечатляет: в "Городе астероидов" снялись Джейсон Шварцман, Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Эдриан Броуди и не только.

Действие киноленты разворачивается в 1955 году в небольшом вымышленном городке, расположенном возле кратера, куда некогда упал астероид. Ежегодно именно здесь проводится собрание юных астрономов, но однажды мероприятие прерывает событие, способное изменить мир.

"Великая ирония"

Кадр из фильма "Великая ирония"

Однажды успешная, но состоящая в несчастливом браке женщина, встречается с бывшим одноклассником, которого не видела много лет. Между героями вспыхивают чувства, и тогда девушка решается изменить своему мужу и закрутить роман на стороне. Однако очень скоро ревнивый супруг начинает что-то подозревать, и тогда невинная интрижка рискует обернуться катастрофой.

"Без обид"

Кадр из фильма "Без обид"