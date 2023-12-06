Стало известно об актерском составе сериала “Жестокие игры”, ставший ремейком культовой мелодрамы

Планируется выход сериала “Жестокие игры”, который служит ремейком культового фильма с участием Риз Уизерспун, Сарой Мишель Геллар и Райанам Филиппом, сообщают “7 дней.ru”.

Стало известно об актерском составе сериала “Жестокие игры
© Кадр из фильма "Жестокие игры"

Сюжет будет завязан на истории сводных брата и сестры, которые обучаются в престижном колледже Вашингтона. Вскоре всему учебному заведению становится известно о том, как они издеваются над другими студентами. Герои стремятся всеми силами сохранить свое положение в обществе и влияние на других, что готовы пойти на многое. Даже на обольщение дочери вице-президента США.

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В съемках сериала примут участие Сара Кэтрин Хук, Саванна Ли Смит, Сара Силва, Хоби Кларк, Джон Харлан Ким и Шон Патрик Томас.

Гудман и Фишер, разработчики сериала, дали комментарий касаемо работе над картиной. Они заявили, что рады творить вместе, продолжая историю “Жестоких игр”.

Ранее мы рассказывали о том, что съемки второго сезона сериала «Последние из нас» отложены.

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