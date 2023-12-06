Стало известно об актерском составе сериала “Жестокие игры

Сюжет будет завязан на истории сводных брата и сестры, которые обучаются в престижном колледже Вашингтона. Вскоре всему учебному заведению становится известно о том, как они издеваются над другими студентами. Герои стремятся всеми силами сохранить свое положение в обществе и влияние на других, что готовы пойти на многое. Даже на обольщение дочери вице-президента США.