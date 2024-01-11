Сиквел "Молодежки" расскажет о пути "Акул Политеха" к спортивным вершинам
Телеканал СТС начал съемки спортивного драматического сериала "Молодежка.Студенты", который станет продолжением популярного проекта про хоккейную команду. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе СТС.
"Не заметить тренда на возвращение популярных сериалов сложно. "Молодежка" — особый случай. О продолжении проекта фанаты просили чуть ли не с момента выхода последней серии, закидывали нас письмами и просьбами. И теперь, спустя десять лет с момента выхода первого сезона, мы рады объявить камбэк", - заявил продюсер проекта Федор Бондарчук.
Сюжет сиквела будет посвящен студенческой команде "Акулы Политеха", которой грозит расформирование из-за плохих результатов. Однако в вуз приходит спортивный директор Вадим Казанцев, который решает улучшить спортивные навыки членов команды и превратить "Акул" в лучший состав лиги, повысив рейтинг института.
Тренером клуба он видит бывшего игрока "Медведей" Андрея Кисляка. К своим ролям в проекте вернутся Влад Канопка, Владимир Зайцев, Игорь Огурцов, Николай Добрынин, Иван Мулин, Макар Запорожский, Иван Жвакин и другие актеры.