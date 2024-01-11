Сиквел "Молодежки" расскажет о пути "Акул Политеха" к спортивным вершинам

"Не заметить тренда на возвращение популярных сериалов сложно. "Молодежка" — особый случай. О продолжении проекта фанаты просили чуть ли не с момента выхода последней серии, закидывали нас письмами и просьбами. И теперь, спустя десять лет с момента выхода первого сезона, мы рады объявить камбэк", - заявил продюсер проекта Федор Бондарчук.