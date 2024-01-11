В Италии после отмены выставки о Мариуполе пытаются запретить показ «Свидетеля»

РИМ, 11 января. /ТАСС/. После того, как власти города Модена отозвали муниципальное помещение под проведение выставки и конференции о восстановлении Мариуполя, в Болонье оказывают давление, чтобы отменить показ фильма "Свидетель" Давида Дадунашвили.

© Кадр из фильма «Свидетель», 2023.

Выставка "Мариуполь. Восстановление после войны", на которой представлялись работы по возрождению города силами РФ, должна была состояться 20 января в Модене в одном из принадлежащих муниципалитету экспозиционных помещений. По словам ее организатора, президента культурной ассоциации "Россия - Эмилия-Романья" Луки Росси, все запросы были одобрены еще в ноябре. В мероприятии должны были участвовать генеральный консул РФ в Милане Дмитрий Штодин, а также журналист, президент Международного движения русофилов Элизео Бертолази и журналист, работающий в Донбассе, Андреа Лучиди.

Видео дня

После того, как на событие обратили внимание в украинском посольстве, откуда последовало требование не допустить проведения этого культурного мероприятия, власти города во главе с мэром Джан Карло Муццарелли отозвали право на использование помещения.

Как потом рассказал корреспонденту ТАСС Росси, найти другое помещение оказалось затруднительно, поскольку "никто не хочет попадать в центр скандала". В итоге он объявил, что выставка и конференция переносятся на более поздний срок.

«Это является нарушением нашей конституции и закрепленного в ней права на свободу слово», - добавил он.

Вопросом, насколько Рим зависит теперь не только от Вашингтона (о чем открыто заявил накануне экс-премьер Италии Джузеппе Конте), но и от Киева, задалось посольство РФ в Италии.

«Возникает резонный вопрос, кто от кого зависит: Киев, который, как уверяют уважаемые западные эксперты, не протянул бы и недели без помощи Запада, в том числе Италии, от Рима? Или Рим от Киева, у которого нет ничего кроме нациста Бандеры и не знающих границ наглости и жадности? Как тогда по-другому можно объяснить то, что украинцы диктуют итальянским властям и гражданам, какие общественные и культурные мероприятия следует посещать, а какие нет, какие постановки ставить, а какие упразднять, каких артистов и музыкантов приглашать, а каких отменять?» - говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале диппредставительства.

Волна "охоты на ведьм"

Выставка о Мариуполе, которая была организована итальянскими общественниками, не единственное мероприятие, связанное с последними событиями вокруг Украины, подвергается открытым нападкам со стороны политиков. Мэр Болоньи Маттео Лепоре исключил из поддерживающего его большинства в городском совете представителя "Зеленых" за то, что он решил посмотреть фильм "Свидетель" об истории бельгийского скрипача, попавшего в руки ВСУ. Картина, как подчеркивают ее создатели, является не документальным, а художественным произведением, тем не менее на нее на Западе повесили ярлык "пропагандистского".

Мэрия также пытается оказывать давление на местную общественную организацию, которая предоставила помещение для показа. Ее глава Маурицио Сикуро в интервью изданию InCronac@ рассказал, что мэрия "пригрозила последствиями, если фильм не будет снят". Он пояснил, что в городской администрации ему указали, что причина в нежелательности демонстрации ленты в том, что ее создание было профинансировано Минкультом РФ. Он выступает против идеологизации и навешивания ярлыков, а также цензуры. Окончательное решение должен принять совет его ассоциации, которая, как подчеркивается, не организует сам показ.

Под угрозой отмены оказалось еще одно мероприятие - конференция ассоциации "Восточный ветер", которая анонсирована на 27 января в Лукке. На ней по видеосвязи должен выступить Александр Дугин. Как стало известно, власти уже начали отказывать в предоставлении площадок для проведения мероприятия. Эта конференция упоминалась в итальянском парламенте. Депутат партии "+Европа" бывший заместитель министра иностранных дел Бенедетто Делла Ведова назвал ее проведение неприемлемым.

Прокат в Италии "Свидетеля" организовал основатель и автор канала "Донбасс Италия" Винченцо Лоруссо. Премьера состоялась в конце октября в Риме. По его словам, запланированы показы и в других городах. Но после скандала в Болонье демонстрация картины оказалась под угрозой в Турине, где намечена на 10 февраля, также в муниципальном зале. Свои возражения там тоже уже высказал мэр Стефано Ло Руссо. Организаторы не исключают, что столкнутся со сложностями и там.