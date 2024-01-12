Джон Красински и Натали Портман сыграют в новом фильме Гая Ричи

По информации издания Deadline, Джон Красински и Натали Портман сыграют в новом приключенческом фильме Гая Ричи «Источник вечной молодости».

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История расскажет о разлучённых брате и сестре, которые становятся участниками масштабного ограбления, связанного с поисками легендарного родника. Герои будут вынуждены применить свои знания об истории, чтобы найти этот источник и, возможно, стать бессмертными.