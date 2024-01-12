Что известно о сериале по игре Fallout

Экранизации культовых компьютерных игр получают все большую популярность: по их мотивам снимают полнометражные фильмы (ужастик «Ведьмак», «Одни из нас», «Аркейн»). Весной 2024 года на стриминговой платформе Prime Video состоится премьера еще одного проекта, вдохновленного компьютерной игрой. В этот раз зрители увидят экранизацию серии Fallout.

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«Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете Fallout, актерах и персонажах, а также раскрывает дату выхода нового сериала.

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Главное о сериале

Название: Fallout Дата премьеры: 12 апреля 2024 года Где смотреть: Amazon Prime Video Режиссер: Джонатан Нолан Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения

О чем серия компьютерных игр Fallout

Fallout — культовая серия компьютерных игр в жанре RPG. События Fallout разворачиваются в альтернативной Америке будущего, которая после ядерной войны превратилась в выжженную пустыню.

По сюжету игры в XX веке человечество достигло пика своего развития — одновременно с телефонами и компьютерами люди изобрели роботов, летающие автомобили и атомное оружие. Историю цивилизации в 2077 году прервала «Великая война».

Ядерная катастрофа превратила мир в руины и заставила выживших спрятаться в подземные убежища, которые могут поддерживать жизнь до тех пор, пока на поверхности не станет безопасно. Снаружи тем временем царит анархия — территорию Америки теперь принято называть Пустошью, ее населяют опасные мутанты. Живущие в Пустоши люди объединились в вооруженные банды, которые сражаются за власть и используют страшное оружие для уничтожения соперников.

Каждая из частей Fallout продолжает развивать мир постапокалиптических США, вводит в сюжет новых персонажей и показывает, как меняется жизнь во вселенной игры. Так, например, во второй части Fallout рассказывается о событиях, которые происходят через 80 лет после завершения первой части.

Отличительная особенность всей серии — сложные решения, которые необходимо принимать в процессе игры. Герой может стать причиной разрушения целого города, лишить жизни собственного сына или, например, начать карьеру порноактера.

Fallout — игра с большим открытым миром, который можно исследовать в ходе прохождения

Первая часть Fallout появилась в 1997 году, а в 2015 году студия Bethesda Game Studios презентовала уже четвертую часть игры. Помимо четырех основных частей, у серии есть несколько спин-оффов и ответвлений с измененной механикой. Так, вышедшая в 2018 году Fallout 76 стала первой многопользовательской игрой серии. В ней игроки примеряют на себя роль выходцев из Убежища 76 и вместе исследуют постапокалиптический мир.

Когда выйдет сериал Fallout

Первые новости о том, что серия игр Fallout получит свою экранизацию, стартовали в июле 2022-го. В октябре того же года Prime Video (стриминговая платформа, на которой будет выходить сериал) показала первый кадр из предстоящей экранизации.

На пост шоураннеров были назначены Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Офис»). Сценаристами стали Джонатан Нолан и Лиза Джой, которые до этого работали над сериалом «Мир Дикого Запада». Нолан также выступил в роли режиссера проекта.

Осенью 2023 года стала известна и точная дата выхода сериала, а 2 декабря сериал обзавелся первым тизер-трейлером.

Сериал по вселенной Fallout стартует 12 апреля 2024 года

Пока неизвестно, сколько серий будет в сериале, а также сколько времени будет длиться каждая серия. Создатели держат в секрете детали грядущего проекта, в том числе и четкое описание сюжета.

Что известно о сюжете сериала Fallout

События сериала развернутся в 2296 году — через 219 лет после ядерной войны, которая практически полностью уничтожила Америку.

Сериал Fallout не будет повторять сюжет игры — он расскажет новую историю в декорациях знакомого геймерам мира. При этом события сериала не создадут отдельную вселенную, а дополнят канон игровой серии

В центре сюжета сериала — двадцатилетняя девушка Люси, которая провела всю свою жизнь в подземном Убежище 33. Наивная героиня будет вынуждена подняться на поверхность и столкнуться с ужасами, которые происходят в постапокалиптическом мире.

Несмотря на то, что история, которую расскажут в шоу, будет новой для зрителей, создатели постараются сохранить атмосферу и острый черный юмор, за который фанаты и полюбили Fallout. Об этом рассказал один из создателей игровой вселенной Fallout Тодд Говард, куратор предстоящего сериала.

"Fallout может быть очень драматичным, мрачным и постапокалиптичным, но нужно еще и слегка подмигнуть зрителям… Мне кажется, создатели ТВ-шоу хорошо справились с этой задачей Тодд Говард исполнительный продюсер", - Bethesda Game Studios, продюсер сериала Fallout.

Какие актеры сыграют в сериале Fallout

В экранизации зрители не увидят привычных героев из серии игр — история сосредоточится вокруг трех абсолютно новых персонажей, которым придется бороться за жизнь в альтернативной Америке.

Главные герои сериала Fallout

Люси (Элла Пернелл) — молодая девушка, которая провела всю свою жизнь в одном из подземных убежищ, несколько сотен лет защищавшего людей от последствий ядерной войны. Наивная и добрая Люси выбирается на поверхность и сталкивается с новой жестокой реальностью. Сценарист проекта Джонатан Нолан описал эту героиню так: «Она привыкла со всеми делиться, потому что никогда не голодала. Останется ли она такой же доброй, когда будет нечего есть?».

Максимус (Аарон Мотен) — юноша, который мечтает стать бесстрашным воином, но пока выполняет роль оруженосца «Братства Стали» — мощной военной группировки. Максимус помогает воину-паладину и стремится стать полноценным членом банды. Несмотря на то что юноша вырос на поверхности, он верит в идеалы добра и справедливости.

Гуль (Уолтон Гоггинс) — циничный наемник-мутант, который прожил уже более ста лет и помнит, какой была довоенная Америка. Во время ядерной войны он потерял свою семью, после чего долгое время пытался выжить в одиночку. Однако, в отличие от других зомби, населяющих Пустошь, Гуль сохранил рассудок и человеческий облик. Единственное, что выдает в нем столетнего мутанта — отсутствие носа.

Ожидается, что одну из ключевых ролей в сериале Fallout сыграет Мойзес Ариас — его персонаж по имени Норм появится в восьми эпизодах предстоящего шоу.

Еще один интересный персонаж, появления которого ждут фанаты Fallout — маскот игры Волт-Бой (Vault Boy). Это миловидный рисованный парень, который показывает большой палец. Это отсылка к простейшему способу определить расстояние до места ядерного взрыва: нужно вытянуть руку и поднять большой палец вверх, и если палец окажется больше ядерного гриба — значит, взрыв произошел далеко. Именно это действие и выполняет Волт-Бой. Зрители смогут узнать предысторию персонажа и даже познакомиться с его реальным прототипом.

Какие еще актеры появятся в сериале Fallout

Кайл Маклахлен («Твин Пикс»)

Дейв Регистер («ФБР»)

Джонни Пембертон («Человек-муравей»)

Лир Лири («Геркулес в раю»)

Род Луцци («Новый Амстердам»)

Айкса Кендрик («Закон и порядок. Специальный корпус»)

Шерин Дабис («Озарк»)

Майкл Эмерсон («Остаться в живых»)