Первый трейлер «Дэдпула 3» покажут в феврале

По информации инсайдера Даниэля Рихтмана, первый трейлер фильма «Дэдпул 3» покажут уже 11 февраля во время Супербоула — спортивного мероприятия, на котором Marvel Studios очень любит показывать что-то свежее по своим громким проектам.

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Актёрский состав у фильма мощный: Морена Баккарин, Брианна Хильдебранд, Сиори Куцуна, Роб Делани, Каран Сони, Лесли Аггамс и Эмма Корин. Конечно, куда же без Хью Джекмана и Райана Рейнольдса. Режиссёром фильма выступает Шон Леви.

О чём конкретно расскажет «Дэдпул 3», неизвестно, но в сюжете как-то будут замешаны перемещения во времени и альтернативные вселенные. Для фанатов в данный момент это самый ожидаемый фильм Marvel Studios.