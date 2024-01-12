Обзор фильма «Стальная хватка» с Заком Эфраном

Когда реальная биография пугает сильнее хорроров.

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Спортивные драмы — сложный жанр. Уж больно велик риск повторить всевозможные штампы о героях, которые терпят неудачи, а затем собираются с духом и на последних секундах матча-поединка-заезда добиваются своего. Такими были «Гол», «Движение вверх», «Эдди Орёл» и много чего ещё.

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«Стальная хватка», вышедшая в российский прокат 11 января, — совсем другое кино. В нём нет штампов, слащавого успеха и спортсменов, на которых хочется равняться. Это правдивая история великого семейства рестлеров: она заставит восхищаться героями и разобьёт ваше сердце.

«Стальная хватка»: где смотреть?

С 11 января фильм показывают в российских кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат А24.

История об успехе, величии и смерти

Отец фон Эрихов был умелым рестлером, который придумал собственный приём «Стальная хватка». Он обхватывал ладонью голову соперника и давил на неё всеми пальцами, причиняя большую боль. Увы, великим чемпионом мужчина не стал, поэтому переложил амбиции на детей и заодно обучил их фирменному приёму.

Отца можно назвать тираном: он чрезмерно гонял детей, настойчиво манил их в спорт и заставлял обращаться к себе исключительно «Сэр». Однако суровые методы давали плоды. Вы увидите, как братья Кевин, Керри и Дэвид втроём разрывают ринг, поднимают над головой чемпионские пояса и вписывают свои имена в историю.

Увы, фильм «Стальная хватка», как и жизнь реальных фон Эрихов, — не история успеха. На это намекают уже во вступлении, где герой Зака Эфрона рассказывает о семейном проклятии. Половину фильма персонажи посмеиваются над висящим над головами дамокловом мече, но в какой-то момент спортивная драма действительно превращается в хоррор вроде «Падения дома Ашеров».

С героями начинает происходить дикая чертовщина: аварии, внезапные проблемы со здоровьем, неудачные операции, расшатывающаяся психика. Неурядиц так много, что хочется воскликнуть: «Эй, сценарист, ты перегибаешь». А затем открываешь биографию фон Эрихов и удивлённо хватаешься за голову. Оказывается, примерно так всё и было!

Режиссёр Шон Дуркин умело преподнёс сложную историю. В ней есть и позитив, и душераздирающая драма, и мудрые мысли об отношениях отцов с детьми. Поэтому фильм не кажется слащавым или чрезмерно грустным — скорее просто правдивым.

В итоге в начале титров не вскакиваешь с места, чтобы поскорее выйти из зала, а застываешь перед экраном, пытаясь осмыслить трагедию фон Эрихов, отыскать её корни. Может, причина в отце-тиране, который чрезмерно давил на детей и сломил их? Или в самом реслинге, который подразумевает работу на износ? Хотя, скорее всего, дело в жизни, которая иногда бывает слишком причудливой и беспощадной.

Ради этой роли Зак Эфрон совершил невозможное

В «Стальной хватке» невероятный каст: в главных ролях Зак Эфрон («Красивый, плохой, злой», «Спасатели Малибу») и Джереми Аллен Уайт («Медведь»). Актёры не только идеально отыгрывают ярость, страх, неуверенность, но и шокируют внешностью. Чего стоит Эфрон, который раскачался и изменился до неузнаваемости. Это больше не слащавый парень, а крутой мужик, отпугивающий одним лишь взглядом.

С выступлениями на ринге актёры тоже справляются. Они передают всю суть реслинга: удары там ненастоящие, но ради зрелища бойцы выжимают из себя все соки и не боятся ни травм, ни изнурительных тренировок.

«Стальная хватка»: стоит ли смотреть?

«Стальная хватка» — великолепный фильм, который стоит смотреть не только фанатам реслинга. Если любите качественные драмы и убедительную актёрскую игру, обязательно сходите в кинотеатр.

Оценка «Стальной хватки» — 8,5/10

Понравилось:

Безжалостный сюжет, основанный на реальной биографии

Роскошный актёрский состав

Грамотная режиссура.

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