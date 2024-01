«Мастер и Маргарита», «Присцилла» и еще 13 фильмов: что смотреть в январе

Масштабная экранизация «Мастера и Маргариты», спортивная драма о династии рестлеров, биографическая лента Софии Копполы о жене Элвиса Пресли, повторный прокат «Принцессы Мононоке» Хаяо Миядзаки и «Апокалипсиса» Мела Гибсона — «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в январе, и рассказывает о самых интересных.

© Газета.Ru

Примечание. В этом материале перечислены фильмы, выходящие после 9 января 2024 года.

Видео дня

"Стальная хватка" ("The Iron Claw"), реж. Шон Дуркин

Где и когда смотреть: в кино — с 11 января

Биографическая драма о трагичной судьбе рестлера Кевина фон Эриха (Зак Эфрон) и его семьи, попавшая во многие списки лучших фильмов 2023 года.

"Последний наемник" ("In the Land of Saints and Sinners"), реж. Роберт Лоренц

Где и когда смотреть: в кино — с 11 января

Экшн-триллер Роберта Лоренца, в прошлом регулярного продюсера картин Клинта Иствуда. В центре сюжета — бывший наемник (Лиам Нисон), который ушел на покой и поселился в ирландской деревушке. В какой-то момент его мирному существованию начинают угрожать призраки прошлого.

"Самостоятельность" ("Self Reliance"), реж. Джейк Джонсон

Где и когда смотреть: на Hulu — с 12 января

Комедийный триллер про мужчину, который принимает участие в экстремальном реалити-шоу. Чтобы выиграть миллион долларов, ему нужно в течение 30 дней ускользать от охотящихся на него киллеров. При этом герой находит лазейку в правилах: покушения могут совершаться только в тех случаях, когда он один. Теперь ему нужно убеждать своих родных, друзей, а также случайных незнакомцев, что игра реальна — и они должны круглосуточно находиться рядом с ним. В главной роли снялся звезда сериала "Новенькая" Джейк Джонсон (это еще и его режиссерский дебют), также в картине сыграли Анна Кендрик и Кристофер Ллойд.

"Мабороси" ("Arisu to Teresu no Maboroshi Kōjō"), реж. Мари Окада

Где и когда смотреть: на Netflix — с 15 января

Аниме Мари Окады ("Укрась прощальное утро цветами обещания") о юном мальчике и его друзьях, которые пытаются выжить в небольшом городке, где в результате взрыва на заводе остановилось время.

"Принцесса Мононоке" ("Mononoke-hime"), реж. Хаяо Миядзаки

Где и когда смотреть: в кино — с 18 января

Повторный прокат шедевра Хаяо Миядзаки о проклятом принце и воспитанной волками принцессе, которые оказываются в центре противостояния людей и духов леса. Сейчас в кино можно также застать новый мультфильм Миядзаки "Мальчик и птица": картина вошла в наш список лучших лент прошлого года, а подробнее о ней мы писали здесь.

"Воздух", реж. Алексей Герман — младший

Где и когда смотреть: в кино — с 18 января

Драма Алексея Германа – младшего про советских летчиц, участвующих в Великой Отечественной войне.

"Задира" ("Scrapper"), реж. Шарлотта Риган

Где и когда смотреть: в кино — с 18 января

Британское драмеди со звездой "Малефисенты", "Стальной хватки" и сериала "Убийство на краю света" (он вошел в наш список лучших шоу 2023 года) Харрисом Дикинсоном. По сюжету 12-летняя Джорджи живет одна после смерти матери (органы опеки девочка убеждает, что за ней присматривает дядя), пока однажды на пороге не возникает незнакомый ей отец.

"Танцуй, селедка!", реж. Александра Лупашко

Где и когда смотреть: в кино — с 18 января

Комедийная драма, в которой дочь возвращается из Москвы в родной городок, чтобы похоронить папу. Внезапно у них появляется шанс наладить отношения — после того, как труп отца "оживает" и требует провести вместе последний день. В главных ролях — Саша Бортич и Павел Майков.

"Вурдалак" ("Le Vourdalak"), реж. Адриен Бо

Где и когда смотреть: в кино — с 18 января

Французская экранизация готического рассказа Алексея Толстого "Семья вурдалака", недавно адаптированного в рамках анимационного проекта "Антология русского хоррора: Красный состав". По сюжету эмиссар короля Франции теряется в глухом лесу и набредает на таинственный дом, где его принимают с подозрительно распростертыми руками.

"Белая птица: Новое чудо" ("White Bird"), реж. Марк Форстер

Где и когда смотреть: в кино — с 18 января

Спин-офф семейной драмы Стивена Чбоски "Чудо", выпущенной в 2017 году. После событий оригинального фильма мальчик Джулиан покидает частную школу Бичер-Преп. К нему из Парижа приезжает бабушка, которая рассказывает ему истории о своем детстве, когда ее прятали от нацистов в оккупированной Франции. Режиссером картины выступил постановщик "Бала монстров", "Волшебной страны" и "Войны миров Z" Марк Форстер, в актерский состав вошли Хелен Миррен и Джиллиан Андерсон.

"Мастер и Маргарита", реж. Михаил Локшин

Где и когда смотреть: в кино — с 25 января

Экранизация мистического романа Михаила Булгакова о невероятной любви в Москве 30-х годов, где гостит дьявол со своей свитой. Мастера и Маргариту сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а Воланда — немец Аугуст Дил. Режиссером картины выступил постановщик "Серебряных коньков" Михаил Локшин, написавший сценарий вместе с автором "Эпидемии" Романом Кантором.

"Присцилла: Элвис и я" ("Priscilla"), реж. София Коппола

Где и когда смотреть: в кино — с 25 января

Биографическая драма Софии Копполы о педофилии и груминге (лента вошла в наш список лучших картин 2023-го). В центре сюжета — Присцилла Пресли, жена Элвиса Пресли, на которую «король рок-н-ролла» положил глаз, когда ей было всего 14 лет, а ему — 24. Главных героев изобразили Кейли Спейни («Мейр из Исттауна») и Джейкоб Элорди («Эйфория»).

"Апокалипсис" ("Apocalypto"), реж. Мел Гибсон

Где и когда смотреть: в кино — с 25 января

Повторный прокат исторического триллера Мела Гибсона, снятого на юкатекском языке, — о приключениях захваченного в плен мезоамериканского охотника и его соплеменников.

"Панические атаки", реж. Иван И. Твердовский

Где и когда смотреть: в кино — с 25 января

Драма про девушку из небольшого северного городка, страдающую от панических атак (которые местные считают кликушеством ) и мечтающую уехать вслед за сестрой в Норвегию. В главной роли — звезда «Happy End» и «Авроры» Лена Тронина.

"Мечты робота" ("Robot Dreams"), реж. Пабло Берхер

Где и когда смотреть: в кино — с 25 января