Сериал "Золотое дно" авторства Сергея Минаева покажут по телевидению в январе

«Сериал расскажет о семье Градовых, на примере которой авторы рассуждают на вечные темы отцов и детей, зависимости от денег и хрупкости отношений между самыми близкими, а еще о том, на что готов пойти каждый ради статуса», — отметили в пресс-службе.