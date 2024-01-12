Фото: начались съемки нового сериала с Иваном Янковским "Аутсорс"
Онлайн-кинотеатр Okko сообщил о старте съёмок многосерийной драмы "Аутсорс" с Иваном Янковским в главной роли.
Синопсис следующий: "В середине 90-х, когда смертная казнь еще была разрешена, в тюрьме специального назначения появляется новый сотрудник. Как и его коллегам, Косте предстоит приводить в исполнение смертные приговоры. Но у него особый взгляд на справедливость. Встретившись с отцом одной из жертв, Костя понимает, что именно близкие люди имеют право на исполнение наказания. К тому же на этом можно неплохо заработать. Нашим героям и не снились такие деньги, которые предложила мать за убийство насильника своей дочери".
Так что сотрудники тюрьмы придумывают бизнес - "отдавать убийства смертников на аутсорс".
В сериале также снимается Эльдар Калимулин ("Эпидемия", "Лада Голд").
Режиссер-постановщик - Душан Глигоров, оператор-постановщик - Батыр Моргачёв, вместе уже работавшие над сериалами "Трасса", "Химера" и "Хрустальный". Художник по костюмам - Даша Фомина ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Эпидемия", "Перевал Дятлова"). Автор сценария и шоураннер - Анна Козлова.
В сериале будет восемь серий по 50 минут. Премьера состоится в следующем году.