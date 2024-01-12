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Нейросеть изобразила «Мстителей» во вселенной «Рика и Морти»

Авторы телеграм-канала «Нейросеть рисует | Пабло Нейрассо | Midjourney» с помощью ИИ показали, как команда супергероев Marvel выглядела бы, если бы ее нарисовали авторы культового мультсериала «Рик и Морти».

Нейросеть изобразила «Мстителей» во вселенной «Рика и Морти»
© Cq.ru

Результат получился впечатляющим. «Мстители» крайне органично смотрятся с новой графикой, будто это не работа искусственного интеллекта, а просто скриншоты из реально существующей серии фантастического мультсериала.

Впрочем, зная, какие гики авторы «Рика и Морти», не было бы ничего удивительно, появись такие герои в новых сериях.

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