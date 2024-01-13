Самые ожидаемые экранизации 2024 года

Одноименный роман австралийского писателя-дебютанта Трента Далтона вышел в 2018 году и получил теплые отзывы критиков и читателей. История получилась полуавтобиографической, ведь многое в ней автор перенес на бумагу из реальной жизни.

Илай растет в неблагополучной австралийской семье. Его мать страдает от зависимости, а отец не желает участвовать в воспитании сына. Однако главный герой не собирается мириться с обстоятельствами и мечтает стать известным журналистом, чтобы бороться за правду.

«Мастер и Маргарита», фильм

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Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» пережил несколько экранизаций. Однако не все они были тепло встречены зрителями. Новая картина станет девятой по счету попыткой кинематографистов рассказать историю мастера и Маргариты.

Действие фильма разворачивается в Москве 1930-х годов. Известный в столице писатель оказывается в центре громкого скандала, после чего его пьесы убирают из театра. Он ищет новые сюжеты для своих текстов и знакомится с таинственной Маргаритой. Воодушевленный новыми отношениями автор начинает роман, где задействованы лишь те, кого он знает в реальной жизни. Затем наступает момент, когда сюжет его книги начинает переплетаться с действительностью.

Дата выхода: 25 января 2024 года.

«Преступление и наказание», сериал

Роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» вышел в 1866 году. С тех пор эту историю сотни раз поставили в театре и посвятили ей десятки фильмов. Однако поднимаемые в тексте классика русской литературы проблемы актуальны по сей день. В 2024 году на экраны выйдет новая версия знакомого многим со школы сюжета.

Действие нового сериала «Преступление и наказание» развернется в современном Санкт-Петербурге. Студент Родион, уставший от безденежья, лишает жизни старуху, работающую в микрокредитной организации. Дело расследует Порфирий Петрович.

Режиссерское кресло занял Владимир Мирзоев, ранее снявший сериал «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского. Главные роли в новой экранизации романа Федора Михайловича исполнили Иван Янковский и Тихон Жизневский.

Дата выхода: 21 марта, Кинопоиск HD.