Стали известны самые популярные фильмы на Новый год

Исследовательская компания Mediascope представила статистику, которая была опубликована изданием РБК, и рассказала о самых популярных новогодних фильмах среди россиян в период каникул.

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В результате анализа данных, выяснилось, что лидером по количеству просмотров стал фильм "Чебурашка". Следом за ним в рейтинге идут "Конек-Горбунок", "Вызов" и"Холоп".

Отметим, что в этом году список самых популярных новогодних фильмов изменился, и в нем отсутствуют представители прошлых лет, такие как кинофраншиза "ГарриПоттер" и классическая комедия "Ирония судьбы".