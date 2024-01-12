Сценарий лондонского эпизода "Друзей" продали за $32 тысячи

Сценарий лондонского эпизода американского ситкома "Друзья" (1994-2004) продали в Великобритании на аукционе за £25 тысяч ($32 тысяч). Об этом сообщает телеканал Sky News.

Сценарий эпизода четвертого сезона сериала, в котором рассказывается о свадьбе одного из центральных персонажей Росса Геллера (Дэвид Швиммер) продали в 31 раз дороже запланированного, уточнили представители аукционного дома Hanson Ross. Ставки на лот повышали 219 раз.

Сценарий, выброшенный в корзину для бумаг, нашел один из сотрудников студии Fountain, на которой проходили съемки эпизода в 1998 году. Он распределял билеты на студию. В 2021 году вышел специальный эпизод "Друзей", в котором герои впервые с 2004 года вернулись в знакомые локации — нью-йоркскую квартиру с фиолетовыми стенами и "Центральную кофейню". В конце 2023 года не стало исполнителя одной из главных ролей - Мэттью Перри.