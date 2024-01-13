Звезда "Холопа" Милош Бикович сыграет в третьем сезоне "Белого лотоса"

По данным Variety, в третьем сезоне также снимутся Кристиан Фридель ("Вавилон-Берлин"), Моргана О'Рейли ("Младшая сестра"), Лек Патравади и Шалини Пейрис ("Опять она", "Лига справедливости Зака Снайдера"). Ранее были заявлены Кэрри Кун ("Позолоченный век"), Лесли Бибб, Дом Хетракул, Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн, Паркер Поузи и возвращение Наташи Ротуэлл.

Планируется, что третий сезон шоу, в котором убийства и интриги следуют за богачами в дорогой сети отелей "Белый лотос", переместится в Азию. Съемки могут стартовать уже в феврале в Бангкоке и на острове Самуи в Таиланде. Режиссер и сценарист проекта Майк Уайт ранее проболтался, что в новом сезоне на эту часть света будет кинут "своего рода сатирический и забавный взгляд на смерть в восточной религии и духовности"