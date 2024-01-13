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Началась раздача подписок на Apple TV+ — вот как получить ее из России

Apple объявила о раздаче подписки на стриминговый сервис Apple TV+. Предложение запушено в честь релиза фильма «Семейный план». Получить подписку бесплатно можно в том числе и пользователям из России.

Началась раздача подписок на Apple TV+ — вот как получить ее из России
© For All Mankind

Компания дарит сразу два месяца доступа к сервису. Есть одно ограничение — на вашем аккаунте не должно быть активной подписки.

Как активировать бесплатный Apple TV+:

  1. Перейти на страницу акции
  2. Нажать на кнопку Accept Now
  3. Успеть активировать до 18 января 2024 года.

В Сети некоторые отметили, что сервис может потребовать указать способ оплаты. Для этого подойдет счет мобильного телефона (доступно как минимум для клиентов МТС и «Билайн»).

Apple TV+ открывает доступ к огромной библиотеке фильмов и сериалов. Одним из последних цифровых релизов стала лента «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях.

Фильмы и сериалы
Роберт де Ниро
Леонардо ДиКаприо
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