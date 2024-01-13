Началась раздача подписок на Apple TV+ — вот как получить ее из России
Apple объявила о раздаче подписки на стриминговый сервис Apple TV+. Предложение запушено в честь релиза фильма «Семейный план». Получить подписку бесплатно можно в том числе и пользователям из России.
Компания дарит сразу два месяца доступа к сервису. Есть одно ограничение — на вашем аккаунте не должно быть активной подписки.
Как активировать бесплатный Apple TV+:
- Перейти на страницу акции
- Нажать на кнопку Accept Now
- Успеть активировать до 18 января 2024 года.
В Сети некоторые отметили, что сервис может потребовать указать способ оплаты. Для этого подойдет счет мобильного телефона (доступно как минимум для клиентов МТС и «Билайн»).
Apple TV+ открывает доступ к огромной библиотеке фильмов и сериалов. Одним из последних цифровых релизов стала лента «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях.