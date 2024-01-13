Шоколад и нескончаемые песни: обзор фильма «Вонка»

Все великие истории с чего-то начинались, и эта — не исключение. Мы уже знаем, что шоколадная фабрика Вилли Вонки так популярна, что сладости оттуда обожают и дети, и взрослые, а вход туда недоступен никому, кроме необычного персонала. Но как герой дошёл до судьбы такой и всегда ли он был успешным?

Зрители в основном хорошо знакомы с картиной «Чарли и шоколадная фабрика» 2005 года, а некоторые даже смотрели «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года (по крайней мере, мем оттуда со скептически настроенным главным героем — наверняка!), а теперь, в конце 2023 года, вышел новый фильм о Вонке — с одноимённым названием. Тлум.Ру посмотрел «Вонку» и делится впечатлениями.

Видео дня

О чём фильм?

Вилли Вонка, начинающий волшебник, талантливый изобретатель и шоколатье, прибывает в Европу, чтобы открыть там свой шоколадный магазин. Правда, на месте он выясняет: его скудных сбережений не хватает, а у него самого есть аж три конкурента. К тому же, он подписывает договор об аренде жилья, не читая его, ведь герой не знает грамоты — а тот накладывает на него непомерные финансовые обязательства.

Чтобы иметь возможность платить за жильё и откладывать на свою мечту, Вонка вынужден работать на хозяйку пансиона вместе с другими бедолагами. Вместе они трудятся над открытием шоколадной лавки, сражаются против конкурентов (иногда — буквально) и борются с несправедливостью.

Что показали?

Для начала, важно сказать, что «Вонка» сильно отличается как от экранизаций-предшественников, так и от книжного оригинала за авторством Роальда Даля. Проект более яркий, позитивный и добрый, в нём отсутствует тонкая, проходящая через версию 2005 года нотка нелюбви к человечеству, и чёрного юмора значительно меньше, а сконцентрирован он на второстепенных персонажах. Да и сам главный герой — пока не тот задумчивый и слегка депрессивный Вилли Вонка, который уже переел своих же сладостей и перенасытился жизнью.

Этот Вонка — добродушный, порой слишком щедрый, ведь просящим он без лишних вопросов отдаёт последние свои деньги. А ещё он и правда горит делом всей своей жизни — настолько, что готов претерпевать любые трудности и лишения во имя исполнения своей сладкой мечты. Фильм концентрируется на его личности — герой в кадре практически всё время — однако, как ни парадоксально, практически игнорирует его внутренние переживания. Так, зрителям показали всего один короткий эпизод из его прошлого. И да, зритель видит, что ему больно, тяжело и горько, особенно когда мир несправедлив к его амбициям, однако этого как будто недостаточно, чтобы проникнуться историей Вонки в полной мере.

Попадая в новый город с парой мелких монет в кармане и без чёткого плана на жизнь, герой всё равно открыт миру: фильм начинается с вдохновляющей песни о мечтах, которую Вонка заводит прямо посреди торговых рядов. Мечты практически разбиваются о жестокости большого города и мелкие неурядицы, но без упорства и капельки чуда не было бы фильма, правда?

В новой экранизации Вилли Вонка кажется значительно менее странным, чем в предыдущих. Быть может, дело тут в том, что персонаж стал более эксцентричным только с возрастом, а может — в харизме Тимоти Шаламе, который скорее похож на романтического героя, чем на безумного шоколатье.

А ещё перед просмотром важно знать — это мюзикл, а, значит, песен в нём очень много, а нравится такое далеко не всем зрителям. Да и перерыв между музыкальными вставками совсем небольшой, что может показаться немного утомительным. Однако, если вы фанат, то песни про летающие шоколадки наверняка надолго застрянут у вас в голове.

Важно понимать, что «Вонку» сложно назвать предысторией уже имеющихся фильмов, это скорее переосмысление, которых сейчас на рынке хватает. К тому же, по фильму очень заметно, что снят он тем же режиссёром, который подарил нам дилогию «Паддингтона»: похожие декорации, то же самое ощущение доброй сказки, однако самой истории как будто бы подошло немного больше мрачности. Даже злодеи тут — и то недостаточно злодейские, совсем не харизматичные и толком не запоминаются.