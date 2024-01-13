Актер Мэтт Смит: второй сезон «Дома дракона» выйдет в августе

Недавно звезда сериала «Дом дракона» Мэтт Смит принял участие в одной из передач на канале BBC. В ходе неё актёр заявил, что премьера второго сезона шоу состоится в августе — точная дата не называется.

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Август, я думаю, этим летом, да. Сам я пока ещё ничего не видел, но мы закончили съёмки в прошлом году.

Сама HBO пока не подтвердила слова Смита. Ко всему прочему, актёр признался, что ещё сам не видел отснятый материал.

Напомним, «Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до основных событий культового фэнтезийного проекта. В сериале рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов.