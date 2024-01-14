Айгуль запела, Кощея ждут в налоговой: последние новости «Слова пацана»

Актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана», решила запеть вслед за Леоном Кемстачом. Какие хиты она исполнила, будет ли среди них саунд-трек второго сезона ленты?

© Кадр из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте»

Какие песни исполнит Анна Пересильд

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14-летняя актриса поделилась в своих социальных сетях видео, во время которого исполнила отрывки нескольких композиций, прозвучавших в «Слове пацана». Пересильд спела часть трека Лилу45 «Моя душа», Юрия Шатунова «Седая ночь» и технодуэта АИГЕЛ «Пыяла», отметив, что последняя дорожка является самой любимой в ее плейлисте.

Рэп-исполнительница из Набережных Челнов Tatarka недавно рассказала, что с удовольствием напишет еще один трек для «Слова пацана», если к ней обратятся с соответствующим предложением.

Благодаря проекту вторую волну популярности получили и другие хиты из 80-х. Так, песня Александра Серова «Как быть» вновь стала звучать после того, как 15-летний Леон Кемстач, сыгравший Андрея Пальто, спел ее для милиционера Ирины (Анастасия Красовская). Автор музыки Игорь Крутой предложил актеру перепеть хит Серова. В конце прошлого года Кемстач показал поклонникам свою версию хита.

Почему «Слово пацана» признали финансовой пирамидой

Центральный банк России внес интернет-проект «Слово пацана/Slovopacana» в список организаций с признаками финансовой пирамиды. В Telegram-канале ЦБ «Финансовая культура» говорится, что мошенники придумали структуру по мотивам одноименного сериала.

Сайт интернет-проекта стилизован кадрами из «Слова пацана» и цитатами героев сериала. Организаторы предлагают сделать взнос в криптовалюте от $10, выдавая взамен какие-то токены, которые якобы постоянно растут в цене — до 25% в день.

«Наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации лица „Слово пацана/Slovopacana“. Признаки, установленные Банком России: признаки финансовой пирамиды», — говорится на сайте ЦБ.

Почему Минекаев ушел из театра

Агент актеров Елена Чигвинцева рассказала, что Рузилю Минекаеву и Славе Копейкину, сыгравшим в «Слове пацана» Маратика и Турбо, пришлось уйти из театров из-за занятости в кинопроектах. Она добавила, что артисты получают много предложений по работе, но к выбору ролей подходят «аккуратно».

«Мы еще на „Слове пацана“ измучились. Рузиль туда-сюда гонял, то есть он день в театре в Москве, два — снимается в Ярославле, и вот туда-сюда. Мы накатались все, поэтому, к сожалению, ребята вынуждены были уйти из театров», — рассказала Чигвинцева.

Минекаев ушел из театра современной пьесы, а Копейкин покинул Российский академический молодежный театр (РАМТ).

Какие у Кологривого долги перед ФНС

Telegram-канал O!News! сообщил, что у актера, сыгравшего Кощея в «Слове пацана», Никиты Кологривого есть долги перед ФНС. По информации журналистов, в базе ведомства числится неоплаченный налог звезды на 45 866 рублей. O!News! предполагает, что эта сумма — страховой социальный взнос с ИП.

Правда ли, что Зима сыграет аутиста

Исполнитель роли Зимы в сериале «Слово пацана» Лев Зулькарнаев сообщил NEWS.ru, что сыграл человека с аутическим расстройством, влюбленного в порноактрису. В 2024 году в онлайн-кинотеатрах выйдет приключенческое роуд-муви «Она такая классная» с Зулькарнаевым в главной роли.

«Это очень важная для меня работа. У меня там главная роль человека с аутистическим расстройством. Это кино — приключенческое роуд-муви, говорящее о том, как общество относится к людям с аутизмом», — рассказал артист.