$88.13-0.6596.75-0.79
Войти в почту

Иван Янковский сыграет тюремщика в сериале о смертных казнях

Иван Янковский принял предложения сыграть главную роль в новом сериале «Аустсорс». Это драма в восемь серий, которая рассказывает о легендарных 90-х годах. Звезда «Слова пацана» Янковский исполнит в нем главную роль - тюремщика, который придумал необычный бизнес — отдавать казнь осуждённых преступников в руки тех, кто готов за это заплатить.

Иван Янковский сыграет тюремщика в сериале о смертных казнях
© Runews24

Сценарист Анна Козлова написала сценарий на основе повести Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера».

Вместе с «Адидасом» в сериале сыграют Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Карина Александрова и многие другие.

Как сообщили в пресс-службе платформы Окко, премьера состоится в 2025 году.

Фильмы и сериалы
Леонид Тележинский
Эльдар Калимулин
Дмитрий Сумин
Данил Стеклов
Анна Козлова
Виталий Коваленко
Иван Янковский
Денис Драгунский