Иван Янковский сыграет тюремщика в сериале о смертных казнях
Иван Янковский принял предложения сыграть главную роль в новом сериале «Аустсорс». Это драма в восемь серий, которая рассказывает о легендарных 90-х годах. Звезда «Слова пацана» Янковский исполнит в нем главную роль - тюремщика, который придумал необычный бизнес — отдавать казнь осуждённых преступников в руки тех, кто готов за это заплатить.
Сценарист Анна Козлова написала сценарий на основе повести Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера».
Вместе с «Адидасом» в сериале сыграют Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Карина Александрова и многие другие.
Как сообщили в пресс-службе платформы Окко, премьера состоится в 2025 году.