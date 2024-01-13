Иван Янковский сыграет тюремщика в сериале о смертных казнях

Иван Янковский принял предложения сыграть главную роль в новом сериале «Аустсорс». Это драма в восемь серий, которая рассказывает о легендарных 90-х годах. Звезда «Слова пацана» Янковский исполнит в нем главную роль - тюремщика, который придумал необычный бизнес — отдавать казнь осуждённых преступников в руки тех, кто готов за это заплатить.