Гай Ричи снимет боевик о поиске источника вечной жизни

Британский режиссер Гай Ричи снимет фильм «Источник вечной молодости» для Apple TV+. Роли в нем исполнят актеры Джон Красински и Натали Портман. Об этом сообщает издание Deadline.

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По сюжету картины главные герои — брат и сестра — приняли участие в масштабном ограблении. Они хотят обнаружить родник, который по легенде может даровать вечную жизнь.

Автором сценария к новому фильму выступит Джеймс Вандербильт («Зодиак» Дэвида Финчера и «Новый Человек-паук» Марка Уэбба). По информации СМИ, его работа «взорвала» руководителей студии Skydance, что сделало проект приоритетным. Ожидается, что съемки начнутся в первом квартале 2024 года, передает Deadline.

«Вечерняя Москва» подготовила подборку из шести фильмов и сериалов, которые умело совмещают комедию с преступной тематикой. В их числе работа Гая Ричи «Джентльмены», вышедшая на экраны в 2019 году.