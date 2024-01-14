Гай Ричи снимет боевик о поиске источника вечной жизни

Гай Ричи снимет новый боевик с Натали Портман о поиске источника вечной жизни
Британский режиссер Гай Ричи снимет фильм «Источник вечной молодости» для Apple TV+. Роли в нем исполнят актеры Джон Красински и Натали Портман. Об этом сообщает издание Deadline.
По сюжету картины главные герои — брат и сестра — приняли участие в масштабном ограблении. Они хотят обнаружить родник, который по легенде может даровать вечную жизнь.
Автором сценария к новому фильму выступит Джеймс Вандербильт («Зодиак» Дэвида Финчера и «Новый Человек-паук» Марка Уэбба). По информации СМИ, его работа «взорвала» руководителей студии Skydance, что сделало проект приоритетным. Ожидается, что съемки начнутся в первом квартале 2024 года, передает Deadline.
«Вечерняя Москва» подготовила подборку из шести фильмов и сериалов, которые умело совмещают комедию с преступной тематикой. В их числе работа Гая Ричи «Джентльмены», вышедшая на экраны в 2019 году.
В 2023 году зрители увидели новую ленту Гая Ричи «Переводчик». Оригинальное название фильма — The Covenant, что означает «договоренность», «сделка», «пакт». Ричи выступил одним из авторов сценария и продюсером.