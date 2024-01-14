Звезда «Слова пацана» высказалась о втором сезоне сериала

Актриса Анна Пересильд, исполнившая роль Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», высказалась о продолжении шоу. Своим мнением 14-летняя звезда поделилась в беседе Лаурой Джугелией, опубликованной на YouTube.

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«Лично мое мнение — сериал, который так прогремел, должен заканчиваться на одном сезоне», — призналась актриса.

Однако Джугелия в выпуске подчеркнула, что на момент записи интервью ни журналистка, ни сама Пересильд не смотрели финальную серию сериала.

В конце декабря режиссер Жора Крыжовников в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) намекнул, что шоураннеры «Слово пацана» обсуждают второй сезон проекта.

«Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон», — подписал совместный снимок Крыжовников.