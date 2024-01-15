«Холоп 2» возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные

«Холоп 2» продолжает события первой части и рассказывает о том, как бывший мажор Гриша после событий оригинальной картины изменился и начал творить добро. В какой-то момент он встречает избалованную Катю, которая внезапно обнаруживает себя в другом времени и социальном статусе. Ей предстоит пройти тот же путь, что и самому Грише.