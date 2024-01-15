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«Холоп 2» возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные

По информации издания Kinobusiness.com, за прошедший уикенд прокат в России и СНГ возглавил фильм Клима Шипенко «Холоп 2». За выходные ленте удалось собрать 372,5 млн рублей.

«Холоп 2» возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные
© Чемпионат.com

На втором месте расположился фильм «Бременские музыканты», который собрал 312,7 млн рублей. Тройку замкнул мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли», собравший 94,3 млн.

«Холоп 2» продолжает события первой части и рассказывает о том, как бывший мажор Гриша после событий оригинальной картины изменился и начал творить добро. В какой-то момент он встречает избалованную Катю, которая внезапно обнаруживает себя в другом времени и социальном статусе. Ей предстоит пройти тот же путь, что и самому Грише.

Главную роль в обоих частях «Холопа» сыграл Милош Бикович. Также в актёрский состав вошли Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина и другие.

Фильмы и сериалы
Бременские музыканты
Наталья Рогожкина
Клим Шипенко
Аглая Тарасова
Ольга Дибцева
Александр Самойленко
Иван Охлобыстин
Мария Миронова
Милош Бикович
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