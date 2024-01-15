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Фильм «Вонка» стал самым кассовым в серии и побил сборы «Чарли и шоколадная фабрика»

Кассовые сборы фильма «Вонка» превысили $ 500 млн. И это при бюджете в в $ 125 млн! Сборы помогли ленте стать самой кассовой во франшизе, посвящённой Вилли Вонке и его развитию как кондитера.

Фильм «Вонка» стал самым кассовым в серии и побил сборы «Чарли и шоколадная фабрика»
© Чемпионат.com

Сборы картины «Чарли и шоколадная фабрика» с Джонни Деппом в главной роли составляют $ 474 млн, поэтому «Вонка» с Тимоти Шаламе уже обошёл фильм по мировым сборам. Ленте Тима Бёртона вряд ли получится догнать фильм 2023 года.

«Вонка» — лента, рассказывающая о событиях, произошедших до показанного в ленте «Чарли и шоколадная фабрика». Картины посвящена тому, как юный шоколатье Вилли Вонка пытается открыть свой первый магазинчик, чтобы радовать людей и зарабатывать деньги. Режиссёром фильма выступил Пол Кинг.

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