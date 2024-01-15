«Я все еще поражен этому»: Николас Кейдж — об отсутствии третьей части «Сокровищ нации»

Я имею в виду, мне они тоже нравятся, и я думаю, что Джон Тёртелтауб снял пару действительно классических фильмов для всей семьи. Я всё ещё поражен, что Disney не захотела снимать третий фильм. Эти картины же принесли много радости публике, и рассказали интересную историю.