«Союзмультфильм» восстановит картины военных и послевоенных лет к 80-летию Победы

«К 80-летию Победы к Великой Отечественной войне «Союзмультфильм» восстановит для широкого показа анимационные ленты, которые были созданы в годы боевых действий и в послевоенное время. Планируется, что восстановительные работы, которые включают в себя устранение технических дефектов кадров, возникших от естественного устаревания пленки, коснутся 10 картин. Список картин, которые планируется восстановить, в настоящее время формируется», – говорится в сообщении.