«Союзмультфильм» восстановит картины военных и послевоенных лет к 80-летию Победы
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне киностудия «Союзмультфильм» планирует восстановить для широкого показа 10 мультфильмов военных и послевоенных лет, сообщили журналистам в пресс-службе организации.
«К 80-летию Победы к Великой Отечественной войне «Союзмультфильм» восстановит для широкого показа анимационные ленты, которые были созданы в годы боевых действий и в послевоенное время. Планируется, что восстановительные работы, которые включают в себя устранение технических дефектов кадров, возникших от естественного устаревания пленки, коснутся 10 картин. Список картин, которые планируется восстановить, в настоящее время формируется», – говорится в сообщении.
Отмечается, что обновленные ленты планируют представить в кинотеатрах в рамках специальных показов.