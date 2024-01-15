Воссоединение Рика и Мишонн: опубликован трейлер сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»
Зрители могут ознакомиться с трейлером сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие». Он является «ответвлением» суперуспешных «Ходячих мертвецов» (2010-2022) и расскажет о воссоединении отважных Рика Граймса (Эндрю Линкольн) и Мишонн (Данай Гурира). Несмотря на то, что Рик изначально выступал главным героем франшизы, Линкольн покинул «Ходячих мертвецов» после девятого сезона, вернувшись только длля короткого камео в конце одиннадцатого сезона. Сейчас же он является звездой, получившей собственный спин-офф.
Сюжет франшизы строится вокруг группы людей, пытающихся выжить в постапокалиптическом мире, населённом зомби. По информации New Jersey Economic Development Authority, бюджет «Выживших» составил рекордные $82 миллиона, с $13.7 миллиона за эпизод. Таким образом, на производство потрачено больше денег, чем, например, на другое «ответвление», сериал «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» (2023) с $72 миллионами.
AMC начнёт показ сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие» с 25-го февраля.