Воссоединение Рика и Мишонн: опубликован трейлер сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»

Зрители могут ознакомиться с трейлером сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие». Он является «ответвлением» суперуспешных «Ходячих мертвецов» (2010-2022) и расскажет о воссоединении отважных Рика Граймса (Эндрю Линкольн) и Мишонн (Данай Гурира). Несмотря на то, что Рик изначально выступал главным героем франшизы, Линкольн покинул «Ходячих мертвецов» после девятого сезона, вернувшись только длля короткого камео в конце одиннадцатого сезона. Сейчас же он является звездой, получившей собственный спин-офф.