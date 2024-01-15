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Первые трейлеры экранизаций 2024-го: Булычев, "Дюна" и Лю Цысинь

Встречаем новый 2024-й нашей трейлерной рубрикой. В январе нас порадовали свежие ролики экранизаций произведений Кира Булычёва, Фрэнка Герберта и Лю Цысиня.

Первые трейлеры экранизаций 2024-го: Булычев, "Дюна" и Лю Цысинь
© Российская Газета

"Очевидное невероятное"

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Грядёт праздник на улице ценителей отечественной фантастики - правда, когда точно он наступит, пока неизвестно. Даты премьеры у сериала онлайн-кинотеатра Okko по мотивам рассказов Кира Булычёва всё ещё нет.

Действие развернётся в вымышленном городе Великий Гусляр, где происходит всякая фантастическая всячина. Туда из Москвы прибывает новый мэр, который хочет превратить город в туристический центр.

Режиссёр - Александр Войтинский ("По щучьему велению", "Метод 2", "Призрак"), автор сценария - Максим Кудымов ("Контейнер", "Трудные подростки", "Девушки с Макаровым").

В ролях: Артем Быстров, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Павел Любимцев, Илья Виногорский, Александр Нестеров, Владислав Прохоров, Екатерина Кабак, Антон Морозов, Алиса Лозовская, Александр Цыганов и другие.

"Дюна 2"

Мировая премьера продолжения суперблокбастера Дени Вильнёва, основанного на культовом романе американского писателя Фрэнка Герберта, всё ближе. Она, напомним, состоится 1 марта.

Бдительные фанаты выловили в Сети эксклюзивный трейлер, созданный специально для японского рынка и содержащий уникальные сцены, которые мы прежде не видели. По всему заметно, что сиквел, по замыслу Вильнёва, в зрелищности первому фильму уступать не должен.

К и без того звёздному касту (Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Дэйв Батиста, Остин Батлер, Флоренс Пью, Леа Сейду присоединился оскароносный Кристофер Уокен - он сыграет императора Шаддама IV.

"Задача трёх тел"

Сайфай-бестселлер китайского писателя Лю Цысиня обрёл параллельно сразу две экранизации. Первую уже создали и выпустили на родине писателя в начале прошлого года. Тем временем над своей трудились в Netflix.

"В 2006 году нанотехнолог становится свидетелем череды странных событий в мировой науке - эксперименты на ускорителях частиц дают противоречивые результаты, из-за чего ученые, считая, что предел познания Вселенной достигнут, совершают самоубийства", - такова завязка.

Первый сезон (о продлении пока ничего не известно) фантастической саги выйдет на сервисе 21 марта.

Текст на сайте "Год литературы"

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Кристофер Уокен
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